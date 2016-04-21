کنفرانس سه روزه رسانه های اوراسیا در قزاقستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، سیزدهمین کنفرانس رسانه های اوراسیا موسوم به «میدیا فرم» در شهر «آستانه» قزاقستان با حضور «حامد کرزای» رئیس جمهور پیشین افغانستان برگزار شد.

این کنفرانس شماری از مسوولان رسانه های اروپایی و آسیایی از جمله «دریگا نظربایف» دختر رییس جمهوری قزاقستان، «جک استراو» وزیر امور خارجه اسبق انگلیس، «دیمیتری میزنتزوف» سناتور روسی، «یرلان ایدریسوف اولگا کیفالونین» نماینده پارلمان یونان،وزیر خارجه قزاقستان و روسای رسانه های معتبر جهانی حضور دارند.

حامد کرزای در این کنفرانس تاکید کرد: تروریستها تنها در افغانستان فاجعه به بار نمی آورند بلکه اکنون پاریس و بروکسل و دیگر شهرهای اروپایی نیز شاهد حملات مرگبار تروریستی است.

«مهدی نوری»رییس خبرگزاری افق بطور رسمی و به عنوان تنها نماینده رسانه های افغانستان به این کنفرانس دعوت شده بود.

به گفته مهدی نوری، شرکت کنندگان این سمینار همگی مسوولان رسانه های معتبر جهانی هستند و در طول سه روز مشکلات و چالش های فراروی کار رسانه ای در اروپا و آسیا و نیز همکاری میان این رسانه ها را بررسی می کنند.

همچنین به گفته وی محور اصلی بحث های این کنفرانس را چالشهای اقتصادی، سیاسی بحران مهاجرت در جهان و نیز مسئله گسترش تروریسم تشکیل می دهد.

حامدکرزای در سخنرانی خود حمله انتحاری مرگبار در کابل را که منجر به کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان این کشور شد را به شدت محکوم کرد و گفت که این حمله کار دشمنان افغانستان است.

وی در ادامه افزود: دین عامل گسترش تروریسم نیست بلکه سیاست غلط کشورهای جهان باعث شده تا این پدیده روز به روز گسترش یابد. امکان ندارد فقط در چند کشور جنگ و خونریزی باشد و دیگر کشور با صلح و آرامش نظارگره این واقعات باشند.

حامدکرزای در ادامه تصریح کرد: من همیشه به «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا و روسای جمهور چین،هند،پاکستان گفته ام و خواستار سیاست شفاف و روشن در قبال تحولات جهان مخصوصا افغانستان شده ام.

در آغاز این سمینار، حامد کرزای از طرح ریس جمهوری قزاقستان برای دنیایی خالی از سلاح هسته ای حمایت کرد و از حضار خواست برای تحقق این آرزو، رییس جمهوری قزاقستان را حمایت کنند.