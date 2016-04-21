۲۲۵۰ نفر برای آئین اعتکاف در زنجان ثبت نام کردند

حجت الاسلام فیروز علی خسروی درگفتگو با خبرنگار مهر، به برگزاری مراسم پرفیض اعتکاف در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: در بحث برنامه اعتکاف امسال جدول کاری به عنوان فصل نیایش رجب المجرب، شعبان المعظم و ماه مبارک رمضان تهیه شد.

وی با اشاره به اینکه ماه رجب، ماه شادی و سرور است، اظهار کرد: ماه رجب ماه بسیار پر برکت معنوی است و در سطح مساجد، محله‌ها برنامه محوری در شهرستان زنجان برگزار می‌شود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان با تاکید بر اینکه ۱۳ رجب ولادت با سعادت مولای متقیان را داریم که برنامه خاصی در نظر گرفته شده است گفت: در این ماه برنامه های متعددی پیش بینی کرده ایم.

خسروی با اشاره به اینکه برنامه‌های اعتکاف امسال از نظر محتوایی با کبیفیت خواهند بود، افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان بر کیفیت بخشی برنامه‌های محتوایی تاکید جدی دارد.



وی با ابراز خرسندی از اینکه طی سال جاری در سطح روستاها نیز برنامه اعتکاف برگزار می‌شود، افزود: در راستای اجرای مراسم اعتکاف از ظرفیت بیش از ۱۰۰ نیروی فرهنگی متخصص در سطح مساجد شهری و روستایی استفاده خواهد شد.

خسروی با اشاره به اینکه زنجان شهر شور و شعور حسینی است، تصریح کرد: باید از فرصت مهم برای ترویج مباحث معنوی در سطح روستاها به خوبی استفاده کرد.



رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان به محتوای برنامه‌ها در مراسم اعتکاف اشاره کرد و یاد آورشد: سبک زندگی اسلامی، حلقه‌های معرفت با موضوعات فکری و اخلاقی، حجاب و عفاف، مهدویت و بصیرت، امام شناسی است.



خسروی گفت: در بحث آسیب زدایی خلاء وجود دارد و باید با الهام گرفتن از قرآن در بین معتکفان آئین ختم قرآن برگزار می‌شود و همچنین اجرای برنامه زلال احکام و کتابخانه سیار ازجمله این برنامه‌ها است.



وی افزود: تعداد مساجد دخیل در برگزاری مراسم اعتکاف زنجان طی سال گذشته ۹ مسجد بود که امسال به بیش از ۱۶ مسجد شهری و روستایی توسعه یافته است.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان از برگزاری مراسم اعتکاف در سطح دانشگاه‌ها و در مدارس خبر داد و تصریح کرد: مراسم اعتکاف دانش‌آموزی در چند مسجد شهرستان زنجان بر اساس میانگین سنی برگزار می‌شود.



خسروی با بیان اینکه ثبت‌نام برای مراسم معنوی اعتکاف از ۲۰ فروردین‌ماه شروع وشده بود و تا یک اردیبهشت ماه ادامه داشت افزود: امسال بیش از دو هزار و ۲۵۰ نفر در شهرستان زنجان برای مراسم معنوی اعتکاف ثبت نام کردند که در این میان استقبال جوانان و بانوان بسیار عالی بوده است و با اضافه شدن به دو هزار و ۵۰۰ نفر می رسد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد:در برگزاری مراسم اعتکاف بیش از ۸۰ نفر نیروی طلاب جوان در قالب حلقه های صالحین مشارکت دارند.