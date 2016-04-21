«شهرسالم با محوریت محیط زیست» گفتمان اصلی شهرداری رشت درسال۹۵ است

محمد علی ثابت قدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصل گفتمان شهرداری رشت در سال ۹۵ برای فعالیت های مجموعه، گفتمان شهر سالم با محوریت محیط زیست است اظهار کرد: رویکرد شهرداری در سال جاری رفع مشکلات پایه ای محیط زیستی در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

وی با تاکید بر اهیمت ساماندهی فضاهای طبیعی شهر رشت به ویژه تالاب عینک تصریح کرد: با مدیریت تالاب عینک واستفاده از ظرفیت های طبیعی شهر از جمله آب و فضاهای اطراف محیط است که می توان به هدف اصلی در بازآفرینی محدوده های غرب به شرق شهر دست یافت.

شهردار رشت اعلام کرد: رسیدگی به تالاب عینک در قالب گفتمان شهر سالم در هفته سلامت آغاز می شود و پس از آن با تجمیع فعالیت های امدادی در این زمینه و با همراهی مجموعه مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد، حرکات کالبدی در راستای مدیریت این تالاب انجام می شود.

ضرورت توجه کاندیداها به رعایت حقوق شهروندی

ثابت قدم در ادامه با اشاره به آغاز تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در شهر رشت گفت: در راستای حفظ حقوق شهروندی و حفظ سیمای شهری و با توجه به همزمانی انتخابات با روز برگزاری کنگره هشت هزار شهید گیلان، لازم است تا تبلیغات محیطی به گونه ای باشد که آسیب های کمتری به فضاهای شهری وارد شود.

وی افزود: متاسفانه برخی از کاندیداها به گونه ای به محیط های شهری آسیب می رسانند که جبران این آسیب ها تنها با صرف هزینه چند برابری امکان پذیر است.

شهردار رشت از جانمایی بیش از ۵۰ نقطه در شهر برای تبلیغات محیطی کاندیداها خبر داد و گفت: مکان های در نظر گرفته شده به گونه ای است که هم از زیبایی و پایداری برای درج تبلیغات برخوردار بوده و هم به صورت عادلانه تقسیم بندی شده باشند که در نهایت ضمن اینکه کاندیداها تبلیغات محیطی خود را انجام می دهند، کمترین آسیب نیز به چهره شهر وارد شود.

وی تصریح کرد: این امر به دلیل جلوگیری از آسیب های مختلف به محیط های شهری صورت گرفته و از طرفی همزمانی انتخابات با کنگره هشت هزار شهید استان نیز باعث شده تا تدابیری برای جلوگیری از به هم ریختگی جلوه شهر نیز اندیشیده شود.

حمایت از تیم های «داماش» و «سپیدرود رشت»

ثابت قدم همچنین در خصوص حمایت از دو تیم فوتبال «داماش» و «سپیدرود رشت» اظهار کرد: هدف همیشگی ما حمایت از دو تیم «داماش» برای جلوگیری از سقوط و «سپیدرود رشت» برای صعود بوده و آمار و ارقام نیز موید کمک های مالی صورت گرفته توسط مجموعه مدیریت شهری است.

شهردار رشت اعلام کرد: شرایط به گونه ای رقم خورده تا در فصل بعد با مصوبه ای که شورای شهر به عنوان بودجه سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری در نظر گرفته، به این دو تیم کمک های بیشتری شود و از کمک های موردی و ساماندهی نشده که به تکثر هم انجام شده، جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: هدف اصلی ما برندسازی در حوزه فوتبال است که امیدوارم بتوانیم از طریق مالکیت این باشگاه ها، خدمات ساماندهی شده بهتری را ارائه کنیم.