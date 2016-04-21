حیرت سازمان ملل متحد از اندیشه سیاسی امام علی (ع)

حجت‌الاسلام مهدی ستوده پیش از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه مراسم اعتکاف به خبرنگار مهر گفت: دبیر کل سابق سازمان ملل متحد این سخن امام بزرگوار به مالک اشتر که می‌گوید «ای مالک مردم یا برادر دینی تو هستند و یا در آفرینش با تو برابرند» را به عنوان خط‌مشی سازمان‌های جهان دانست.

وی افزود: تأکید دبیر کل سابق بر این بود که این نگاه و باور انسانی باید در تمامی بشریت و جوامع سرلوحه رفتار و کردار باشد و بر همین اساس اعضای کمیته حقوقی سازمان ملل متحد تصویب کردند که این نامه به عنوان یکی از منابع حقوقی بین‌المللی شناخته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تأکید کرد: در آن مقطع زمانی سازمان ملل متحد از ملت‌های جهان خواست تا این نامه را به عنوان الگوی خط‌مشی حکومت‌های خویش قرار دهند و این نامه به عنوان سند دادگستری بی‌نظیر در طول تاریخ جهان بشریت به ثبت رسید.

ستوده در عین حال به روایتی از پیامبر اکرم در خصوص حب امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: تأکید پیامبر بر این بوده که «دوست داشتن علی بن ابی طالب گناهان فرد را از بین می‌برد، آن‌چنان‌که آتش، هیزم را می‌سوزاند.»

وی با بیان اینکه حب امام علی (ع) بهشت را به دنبال دارد و نام و ذکر او ذکری الهی است، تصریح کرد: آنچه امروز می‌توانیم از این امام بزرگوار الگو قرار دهیم در ابتدا تمسک به فرمایشات مولا علی (ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان دستورالعمل‌های دینی امام را برای تمامی اقشار و حکومت‌های اسلامی یک ضرورت دانست و افزود: از جمله نامه امام به مالک اشتر برای مدیران و مسئولان می‌تواند نصب العین باشد.

به گفته ستوده هر چند فضیلت‌های امام علی (ع) با کینه دشمنان و بی‌تفاوتی دوستان عنوان نمی‌شود، اما امام شخصیتی نیست که فراموش شود و امروز به پاس اندیشه‌های والا و معنوی خود جهانیان را متحیر ساخته است.