به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشوزمان در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز با رد این ادعا که ایران به عنوان بخشی از توافق هسته ای، خواستار دست یابی به سیستم مالی آمریکاست، اظهار کرد: مقامات آمریکایی باید در اطمینان دادن به دیگر کشورها در این خصوص که آنها می‌توانند بدون مواجه شدن با خطر مجازات، با ایران مراودات تجاری داشته باشند، بسیار فعالانه‌تر عمل کنند.

وی افزود: ما هرگز خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نشدیم. آنچه ما می‌خواهیم اجرای توافق هسته ای است که این امر مستلزم آنست تا آمریکا به موسسه های مالی اروپایی درباره مراوده با ایران اطمینان خاطر دهد.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، توافق هسته‌ای که ایران و شش قدرت جهانی از جمله آمریکا بدان دست یافتند سبب کاهش یا پایان دادن به بسیاری از تحریم های اعمال شده بر ایران در ازای محدود شدن فعالیت های هسته ای ایران و دادن تضمین هایی در این باره شد که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.

از آنجایی که بسیاری از مراودات مالی بین المللی با دلار انجام می شود یا به دلار تبدیل می شود، شرکت های خارجی که تمایل دارند با ایران مراودات تجاری داشته باشند، همچنان در این باره تعلل می کنند و بیم آن دارند تحریم های آمریکا را نقض کنند. این بی میلی سبب ناامیدی ایران و منجر به مطرح شدن اتهاماتی از سوی مقامات ایرانی در این باره شد که آمریکا مفاد توافق هسته ای را اجرا نمی کند.

با وجود خوش بینی هایی که توافق هسته ای در پی داشت، شمار زیادی از تحریم های آمریکا بر ایران همچنان به قوت خود باقیست. این تحریم ها شامل ممنوع بودن رابطه بین بانک های ایرانی و آمریکایی و محدودیت های شدید بر استفاده ایران از دلار می شود.

در همین حال، منتقدان ایران در آمریکا می گویند اتهامات ایران بهانه ای برای گرفتن امتیازات بیشتر است که مهمترین آنها دسترسی به نظام مالی آمریکا است که این اقدام سبب خواهد شد ایرانی ها بتوانند با دلار معامله کنند. برخی منتقدان می گویند آمریکا در نتیجه همه اهرم های اقتصادی خود را در قبال ایران از دست خواهد داد.

در حالی که گفته می شود مقامات وزارت امور خارجه و خزانه داری آمریکا اعلام کرده اند ایران به نظام مالی آمریکا دسترسی نخواهد داشت اما آنها به صورت ضمنی اذعان کرده اند مشکلاتی در این میان وجود دارد.

کری پس از گفتگو با ظریف در روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سازمان ملل متحد اعلام کرد دو طرف در تلاش برای ابراز اطمینان از این موضوع هستند که توافق هسته ای دقیقا اجرا خواهد شد و همه طرف ها می توانند از منافع توافق بهره مند شوند. وی اعلام کرد دو طرف قرار است روز جمعه بار دیگر دیدار کنند.

ظریف در این گفتگو با بیان اینکه وزارت خزانه داری آمریکا در راستای اجرایی شدن توافق هسته‌ای گام هایی برداشته است، تصریح کرد: فکر نمی کنم این اقدامات کافی بوده باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: آنها باید رویکردی بسیار فعالانه تر اتخاذ کنند و سبب شوند افراد بدانند معامله با ایران سبب مجازات آنها نخواهد شد.

وی با اشاره به مسائل موجود میان ایران و عربستان، گفت: امید کمی به بهبود روابط با عربستان وجود دارد.

ظریف با تاکید بر اینکه سعودی ها موضوعات مرتبط با ایران تحریف می‌کنند، اظهار کرد: سعودی‌ها بر این باورند که اتخاذ چنین راهبردی به نفع آنهاست.

وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز که در محل اقامت سفیر ایران در سازمان ملل متحد برگزار شد، به موضوعات دیگری از جمله تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی پرداخت.