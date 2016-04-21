الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت فرآیندی تکاملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فیروزآبادی، مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران، صبح امروز دوم اردیبهشت‌ماه در نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی که حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است، با اشاره به مأموریت‌های این کانون، گفت: حمایت از ایجاد و شبکه‌سازی کانونهای تفکر، کادرسازی و جریان سازی در حوزه فناوری، صنعت، اقتصاد و تصمیم سازی و کمک به فرآیندهای تصمیم گیری در کشور از جمله مأموریت‌های شبکه کانون‌های تفکر ایران به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه دو نگاه نسبت به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت وجود دارد، گفت: یک نگاه معتقد است تدوین الگو باید با تمام جزئیات و یا بدست آمدن الگو در فرآیند تدریجی و بکارگیری و اصلاح آن باشد.

فیروزآبادی با اشاره به این مطلب که الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت یک فرآیند تکاملی است، تصریح کرد: این الگو حاصل طراحی براساس داشته‌های فعلی، اجرا و بازخورد آن است.

مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران تاکید کرد: در بعد فکری، نظری یا بینشی معتقدیم داشته‌های فعلی کشور بسیار ارزشمند است.

وی یادآور شد: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است، دولت نیز‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن‌ها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

فیروزآبادی ادامه داد: تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏‌های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد، ضروری است.

این محقق و نویسنده کشورمان اظهار کرد: تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور باید به‏ صورتی باشد‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.

وی گفت: رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری ‏سوال اصلی چگونگی دستیابی به این مختصات است.

فیروزآبادی با اشاره به اقداماتی که در این راستا صورت گرفته است، گفت: شناخت شبکه ای از مسائل و درگیر شدن در مسئله، چالشهای نظام، الگوها و مبانی انقلاب و هر آنچه که نشان دهنده ضرورت برون رفت از وضع فعلی است، ایجاد اتمسفر راه حل نسبی ذیل اندیشه انقلابی با تکیه بر اندیشه امام و رهبری و اهتمام به تصمیمات ساز و کاری از جمله این اقدامات محسوب می‌شود.