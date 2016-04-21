به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه تامین منابع آبی با مشکلاتی روبرو است که نیاز است اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه پرونده احداث سدهای باغان، دشت پلنگ و دالکی در استان بوشهر سالها است که دست به دست میچرخد، اضافه کرد: امیدواریم تکلیف این سه سد که برای استان از اهمیت بالایی برخوردار است مشخص شده و عملیاتی شوند.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم احداث این سدها در تامین آب مورد نیاز در بخش کشاورزی استان، بیان کرد: تاکید بر این است که این سدها در بخش کشاورزی با روشهای نوین آبیاری استفاده شوند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بالای استان بوشهر بر لزوم توسعه زیرساختهای ارتباطی در استان تاکید کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین نیازهای استان بوشهر در این بخش، اتصال به خط ریلی کشور است.
سالاری افزود: هر چند راهآهن تا شیراز آمده است ولی این خط ریلی به خلیج فارس متصل نشده است و کارکرد اصلی خود را ندارد و باید با اتصال بوشهر به این خط، اثربخشی خط راهآهن شیراز نیز بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه اتصال خلیج فارس به مرکز کشور از طریق بوشهر موقعیت مناسبتری نسبت به خوزستان و هرمزگان دارد، افزود: پروژه آزادراه بوشهر - شیراز نیز پروژه مهم دیگری در زمینه اتصال استان بوشهر به مرکز است.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه آزادراه بوشهر - شیراز باعث میشود تا زمان سفر از بوشهر به شیراز از چهار ساعت به دو ساعت کاهش یابد، خاطرنشان کرد: این مسیر زمینه توسعه بوشهر و شیراز را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
وی خواستار همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی برای کمک به اجرای راهآهن شد و افزود: این طرح مصوبه شورای اقتصاد را دارد و این سازمان میتواند نقش مهمی در تسریع در اجرای این طرح داشته باشد.
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