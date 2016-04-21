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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

بهرام افشارزاده:

عبداللهی پیشنهاد سرپرستی را نپذیرفت/ مخالفت با استعفای مجیدی

عبداللهی پیشنهاد سرپرستی را نپذیرفت/ مخالفت با استعفای مجیدی

سرپرست باشگاه استقلال با بین اینکه نصرالله عبداللهی پیشنهاد سرپرستی آبی پوشان پایتخت را نپذیرفته است، گفت: با استعفای مجیدی در خصوص سرپرستی مخالفت کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، بهرام افشارزاده درباره آخرین وضعیت سرپرست تیم فوتبال استقلال گفت: پس از استعفای فرزاد مجیدی از سمت سرپرستی، صحبت‌هایی را با آقایان پورحیدری و عبداللهی برای تصدی این سمت مطرح کردیم که بکی از دوستان روی نیمکت بنشینند اما آقای پورحیدری به دلیل کسالت از حضور در این سمت خودداری کردند و آقای عبداللهی نیز اعلام کردند ترجیح می دهند همچنان به عنوان دستیار ویژه و در سمت قبلی خود کنار مجموعه استقلال حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: به همین دلیل با بررسی تمام جوانب و استفاده از نیروهای داخلی مجموعه استقلال استعفای مجیدی پذیرفته نشده است و ایشان همچنان کار خود را به عنوان سرپرست موقت تیم فوتبال استقلال ادامه خواهند داد.

سرپرست باشگاه استقلال تاکید کرد: منصور پورحیدری سرپرست تیم فوتبال است و هر زمان که ایشان صلاح بدانند و پزشکان مجوز لازم را صادر کنند بر روی نیمکت خواهند نشست.

کد مطلب 3604518

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