نخستین مسابقه عکاسی تصویر اعتکاف آغاز شد

جواد طبرسا، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دستیابی به زوایای زیبا و پنهان در ویژهبرنامههای اعتکاف، تقویت و ترویج ارزشهای مذهبی، بیان مصور احساسات اقشار مختلف مردم از اهداف برگزارکنندگان این مسابقه استانی است.
وی افزود: کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان درصدد است با برگزاری چنین برنامههایی برای انتقال ارزشهای اسلامی و انقلابی گام بردارد.
مدیر کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان تصریح کرد: این مسابقه برای نخستین بار به همت کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان و با همکاری اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی استان، جمعیت هلالاحمر استان، انجمن عکاسان گلستان و دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان به مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف برگزار میشود.
طبرسا موضوعات مسابقه تصویر اعتکاف را نیایش، جوان و اعتکاف، سفرههای افطار و سحر و معماری مساجد برشمرد.
به گفته وی، آخرینمهلت ارسال آثار را ۵ اردیبهشتماه امسال است.
طبرسا ضمن اشاره به اینکه این مسابقه تنها بهصورت تک عکس با دوربین حرفهای و تلفن همراه برگزار میشود خاطرنشان کرد: شرکتکنندگان میتوانند حداکثر ۵ قطعه عکس رنگی یا تکرنگ به همراه نام ونام خانوادگی و محل سکونت به دبیرخانه ارسال کنند.
وی تأکید کرد: نحوه ارسال آثار از طریق نرمافزار پیامرسان تلگرام به شماره (۰۹۱۱۹۶۹۷۹۶۷) بوده و علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اینترنتی www.k-golshan.ir مراجعه کنند.
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