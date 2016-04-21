به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رأی الیوم»، پس از گذشت سالیان دراز، بالاخره اتحادیه عرب و دبیرخانه آن به این نتیجه رسیدند که دشمنی به نام اسرائیل وجود دارد و به همین دلیل مسئولان این اتحادیه به منظور بررسی اظهارات اخیر «بنیامین نتانیاهو» مبنی بر لزوم ملحق شدن جولان اشغالی به اراضی صهیونیستی تصمیم به برگزاری یک نشست فوری گرفتند؛ نشستی که البته با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار خواهد شد نه در سطح وزرای خارجه.

در ادامه گزارش «رأی الیوم» آمده است: نشست اضطراری اتحادیه عرب به دنبال درخواست رسمی بحرین و حمایت کویت برگزار می شود. با این وجود هیچ برنامه کاری یا موضع مشخصی که انتظار می رود در جریان این نشست برای مقابله با اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی اتخاذ شود، مشاهده نمی شود. با این حال، محکوم کردن اقدامات تل آویو برای رفع مسئولیت همواره بخشی از جلسات اتحادیه عرب بوده است.

«رأی الیوم» می افزاید: اتحادیه عرب آخرین سازمان یا شورایی است که حق دارد در خصوص جولان اشغالی و یا حتی وضعیت کنونی سوریه اظهار نظر کند، چرا که این نهاد منطقه ای نقش بسزایی در پیچیده تر شدن بحران سوریه ایفا کرده است. از جمله اقدامات این اتحادیه که منجر به تشدید بحران سوریه شد می توان به تعلیق عضویت دمشق در اتحادیه عرب با فشار عربستان سعودی اشاره کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: اتحادیه عرب همچنین با مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اتخاذ گزینه نظامی از سوی این شورا در سوریه ـ استراتژی که در قبال لیبی هم اتخاذ شد ـ نقش مهمی در وخیم تر کردن بحران سوریه ایفا کرده است.

در ادامه گزارش این پایگاه تصریح شده است: سؤال مهم اینجاست که چگونه اتحادیه عرب قصد دارد به موضوع جولان اشغالی و اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی آن هم در غیاب نماینده دمشق در این اتحادیه بپردازد و آن را مورد بررسی قرار دهد؟

این پایگاه عرب زبان در ادامه آورده است: بدون شک برگزاری یک نشست در این سطح تمسخرآمیز که در آن تنها نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب و نه وزرای خارجه آن حضور دارند، پاسخ مناسبی به اقدامات تحریک آمیز «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص تلاش برای ملحق کردن اراضی عربی به اراضی اشغالی صهیونیستها، نیست.

«رأی الیوم» همچنین می افزاید: اگر اتحادیه عرب کوچکترین تعصبی نسبت به سوریه، ملت آن و اراضی این کشور داشت ـ همانگونه که ادعا می کند ـ هم اکنون از اقدامات کشورهای عضو خود در ارسال هزارن تُن اسلحه و همچنین میلیاردها دلار به سوریه برای نابودی این کشور اظهار ندامت می کرد؛ اقداماتی که به دنبال آنها بیش از 5 میلیون شهروند سوری مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.

در پایان گزارش این پایگاه عرب زبان آمده است: کشورهای عضو اتحادیه عرب تنها زمانی می توانند ادعای برررسی مسأله ملحق شدن جولان اشغالی به اراضی اشغالی صهیونیستی را داشته باشند که درهای کشورهای خود را به روی پناهجویان سوری گشوده و مانع از پناه بردن آنها به اروپا از طریق راه های دریایی که عمدتا غرق شدن و نابودی آنها را در پی دارد، شوند.

«رأی الیوم» خطاب به اتحادیه عرب می نویسد: دست از سر سوریه بردارید! تمام آنچه که امروز از شما انتظار می رود انجام دهید این است که مردم سوریه را به حال خود رها کنید، چرا که دیگر اشک تمساح شما و ادعای دروغین شما در خصوص حمایت از اراضی اشغالی جولان دیگر کسی را فریب نمی دهد.