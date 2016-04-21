به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شافعی صبح پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: یکی از دغدغههای مهم دولت تکمیل پروژههای نیمه تمام است که برنامهریزی مدونی در این زمینه صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در سطح کشور، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژههای عمرانی نیمهتمام داریم، خاطرنشان کرد: این پروژهها را نمیتوان تنها با اعتبارات دولتی تکمیل کرد زیرا دارای حجم بسیار بالایی هستند.
معاون نظارت راهبردی سازمان مدیریت و برنامهریزی اضافه کرد: در سال جاری کل اعتبارات جاری و عمرانی کشور ۲۶۸ هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی، بیان کرد: این اعتبارات تنها بخشی از پروژههای عمرانی نیمهتمام را تکمیل خواهد کرد.
شافعی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در بخشهای مختلف، ادامه داد: توسعه زیرساختهای استان بوشهر یکی از برنامههای مهم در این استان است که پروژههای مختلفی اجرا خواهد شد.
وی افزود: تسریع در ساخت راهآهن بوشهر به شیراز و همچنین اجرایی شدن طرح راه آهن بوشهر به شیراز دارای اهمیت بسیار زیادی است که میتواند مرکز کشور را به خلیج فارس متصل کند.
معاون نظارت راهبردی سازمان مدیریت و برنامهریزی تاکید کرد: طرح راهآهن بوشهر به شیراز از اولویتهای این سازمان است و لازم است که این طرح در اولویت قرار گیرد.
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