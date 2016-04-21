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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

فرشاد کرمی:

مقابل پدیده ۱۱ شیر به میدان می‌روند/مشکلات مالی همچنان پابرجا است

مقابل پدیده ۱۱ شیر به میدان می‌روند/مشکلات مالی همچنان پابرجا است

مربی تیم فوتبال راه آهن تهران با بیان اینکه فقط به دنبال کسب ۳ امتیاز مقابل پدیده هستیم، گفت: ۱۱ شیر فردا به میدان می‌روند تا پیروزی حساسی را به‌دست بیاورند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد کرمی در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل پدیده مشهد با تبریک روز پدر به خبرنگاران گفت: قبل از هر چیز باید عذرخواهی کنم از عدم حضور سرمربی تیم که به‌دلیل فوت مادرش به آلمان سفر کرده و امشب به تهران می رسد.

وی در خصوص دیدار راه آهن که فردا مقابل پدیده برگزار می شود، افزود: بازی سخت و حساسی را در مقابل پدیده بازی خواهیم کرد. این تیم بسیار سازمان‌یافته، یکدل و استرس دیدار مقابل ما را ندارد، اما برعکس ما نیاز به پیروزی داریم و باید این دیدار را با موفقیت به پایان رسانده تا بتوانیم خود را در جدول حفظ کنیم.

کرمی تاکید کرد: تمام بازیکنان ما هم‌قسم شده اند تا در مقابل پدیده ارائه‌گر یک بازی زیبا باشند و فردا ۱۱ شیر به میدان خواهند رفت تا بتوانند این دیدار را با پیروزی به پایان برسانند.

مربی راه آهن تهران در خصوص مشکلات مالی راه آهن توضیح داد: مشکلات مالی همچنان پابرجا است و این مربوط به این فصل نمی شود و سال های پیش هم راه آهن با مسائل مالی دست و پنجه نرم می‌کرد.

وی تصریح کرد: با تمام این مشکلات ما در چند دیدار اخیر بازی های خوبی از خود ارائه کردیم و حتی در مقابل ذوب آهن تا دقیقه ۸۵ پیروز بودیم که متاسفانه ۳ امتیاز با یک امتیاز عوض کردیم.

کرمی در پایان گفت: برای دیدار مقابل پدیده مشهد محروم و مصدوم نداریم و تلاش می کنیم ۳ امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.

کد مطلب 3604539

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