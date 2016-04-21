به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد کرمی در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل پدیده مشهد با تبریک روز پدر به خبرنگاران گفت: قبل از هر چیز باید عذرخواهی کنم از عدم حضور سرمربی تیم که به‌دلیل فوت مادرش به آلمان سفر کرده و امشب به تهران می رسد.

وی در خصوص دیدار راه آهن که فردا مقابل پدیده برگزار می شود، افزود: بازی سخت و حساسی را در مقابل پدیده بازی خواهیم کرد. این تیم بسیار سازمان‌یافته، یکدل و استرس دیدار مقابل ما را ندارد، اما برعکس ما نیاز به پیروزی داریم و باید این دیدار را با موفقیت به پایان رسانده تا بتوانیم خود را در جدول حفظ کنیم.

کرمی تاکید کرد: تمام بازیکنان ما هم‌قسم شده اند تا در مقابل پدیده ارائه‌گر یک بازی زیبا باشند و فردا ۱۱ شیر به میدان خواهند رفت تا بتوانند این دیدار را با پیروزی به پایان برسانند.

مربی راه آهن تهران در خصوص مشکلات مالی راه آهن توضیح داد: مشکلات مالی همچنان پابرجا است و این مربوط به این فصل نمی شود و سال های پیش هم راه آهن با مسائل مالی دست و پنجه نرم می‌کرد.

وی تصریح کرد: با تمام این مشکلات ما در چند دیدار اخیر بازی های خوبی از خود ارائه کردیم و حتی در مقابل ذوب آهن تا دقیقه ۸۵ پیروز بودیم که متاسفانه ۳ امتیاز با یک امتیاز عوض کردیم.

کرمی در پایان گفت: برای دیدار مقابل پدیده مشهد محروم و مصدوم نداریم و تلاش می کنیم ۳ امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.