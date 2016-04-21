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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

فیصل المقداد:

هیئت معارضان سوری وابسته به ریاض اختیاری از خود ندارد

هیئت معارضان سوری وابسته به ریاض اختیاری از خود ندارد

معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به کارشکنی های هیئت گفتگو کننده معارضان سوری وابسته به ریاض در مذاکرات ژنو آنها را فاقد قدرت تصمیم گیری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: تعلیق مشارکت هیئت گفتگو کننده معارضان سوری وابسته به ریاض در ژنو در راستای تحرکاتی است که بیانگر عدم جدیت برای دست یابی به راهکار سیاسی بحران سوریه است.

وی پس از رسیدن به پراک پایتخت جمهوری چک تاکید کرد: تصمیمات هیئت معارضان وابسته به ریاض در دست خود آنها نیست و آنها به طرف های مختلفی وابسته هستند به ویژه سعودی ها، ترکیه و قطر.

المقداد افزود: هیئت گفتگو کننده دولت سوریه در حالی به ژنو رفته است که برنامه روشن و واقعی برای موفقیت گفتگوها و رسیدن به نتایج مشخص از طریق رایزنی و گفتگو میان سوری ها و نه سوری ها و طرف های دیگر، دارد.

معاون وزیر خارجه سوریه در ادامه خاطرنشان کرد: دیدار از جمهوری چک به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپاست و متعاقب آن به لاهه در هلند خواهیم رفت تا رایزنی هایی با مسئولان موسسات بین المللی در این شهر داشته باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که دیدارهای مشابهی از سوی هیئت های سوری به دیگر کشورهای اروپایی صورت گیرد.

سفر المقداد به جمهوری چک تا جمعه به طول می انجامد و وی با مسئولان سیاسی و اقتصادی این کشور رایزنی خواهد کرد.

کد مطلب 3604542

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