همکاری صلیب سرخ اسپانیا و هلال احمر ایران در حوزه درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید چوبینه در دیدار با خاویار سننت، رییس صلیب سرخ اسپانیا به توانمندی های جمعیت هلال احمر ایران اشاره کرد و گفت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت هایی که دارد توانسته است در بخش های مختلف همراه مردم در سراسر کشور باشد و در حوادث و بلایا در سایرکشورها نیز یاری رسان باشد.



وی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر بر پایه قرار دادن مفاهیم انساندوستانه، برادری و برابری در فعالیت ها نقش پیامبر گونه ایفا می کند، افزود: بر پایه همین اهداف، جمعیت هلال احمر به بخش درمان و کمک به سلامت مردم ورود پیدا کرده است.

چوبینه با اعلام اینکه سالانه ۱۵۰ هزار نفر در مجتمع دارویی درمانی هلال پذیرش و خدمات درمانی دریافت می کنند، افزود: فعالیت های تخصصی و فوق تخصصی دربخش های چشم پزشکی، درمان ناباروری و سایر فعالیت های درمانی در مجتمع انجام می گیرد و سالانه قریب ۱۵ هزار عمل جراحی انجام می شود.

مدیر عامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران خاطر نشان کرد: برای ورود به حوزه بین الملل، بخش گردشگری سلامت راه اندازی شده است که در راستای اهداف بشردوستانه، با دریافت هزینه های کم به بیمارانی ازکشورهای منطقه خدمات ارائه می دهیم.

وی با بیان اینکه ما سالانه به بیمارانی از کشورهای عراق، آذربایجان، ترکمنستان، تانزانیا، عمان و شهروند های ایرانی که در کشورهای اروپایی و امریکایی سکونت دارند خدمات ارائه می دهیم، افزود: بالا بودن کیفیت خدمات درمانی با هزینه پایین تر نسبت به کشورهای منتطقه باعث استقبال از این بخش شده است.

چوبینه خاطر نشان کرد: با توجه به مشترکات دو جمعیت این آمادگی وجود دارد تا مقدمات همکاری های مشترک در بخش درمان و خدمات پزشکی فراهم شود و به عنوان اولین قدم پیشنهاد می کنم زمینه ملاقات با همتای اسپانیایی برای بررسی زمینه همکاری ها فراهم شود.

ارائه خدمات با کیفیت بالا از ویژگی های جمعیت هلال احمر ایران است

رئیس صلیب سرخ اسپانیا هم در این دیدار با اشاره به اینکه ما مدت ها علاقمند به بازدید از جمعیت هلال ایران بودیم، گفت: جمعیت هلال احمر ایران از جمعیت های قوی دنیا است و توانسته است خدمات مفید و با کیفیت ارائه کند.

خاویار سننت تاکید کرد : با توجه به نگاه و چشم انداز مشترک دو جمعیت به دنبال افزایش سطح همکاری مشترک هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در بخش درمانی تجربیات مشترکی وجود دارد، افزود: ما علاوه بر مراکز بیمارستانی که در اختیار داریم در بحث مداخلات اجتماعی ورود پیدا کرده ایم که می توانیم در همه زمینه ها مقدمات انتقال تجربیات را فراهم کنیم.

خاویار سننت با اشاره به اینکه همکاری های بسیار مستمر با کشورهای منتطقه از جمله سوریه و فلسطین داریم افزود: آمادگی داریم همکاری های مشترک خود را در منطقه و به ویژه با جمعیت هلال احمر ایران گسترش دهیم.



رئیس صلیب سرخ اسپانیا به همراه هیئت همراه از بخش های مختلف مجتمع دارویی درمانی هلال ایران بازدید کردند.