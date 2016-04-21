جزئیات جدید ازطرح امنیت اخلاقی نامحسوس/ماموران کارکنان پلیس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی نیا با اشاره به این که طرح امنیت اخلاقی از سال های گذشته اجرا شده است افزود: ایجاد امنیت و آرامش در سطح کشور به ویژه در شهر تهران از جمله انتظارات مردم از پلیس است.

وی با بیان این که امنیت اخلاقی فقط در موضوع پوشش خلاصه نمی شود بلکه در همه موضوعات و آسیب های اجتماعی است اضافه کرد: پلیس برای این منظور هماهنگی های لازم را با قوه قضائیه داشته است.

سردار ساجدی نیا درباره نامحسوس بودن طرح اخیر امنیت اجتماعی هم گفت: پلیس در اکثر مأموریت های عملیاتی از جمله مواد مخدر، آگاهی، فتا و پلیس امنیت با لباس شخصی اقدام می کنذ. از اهداف مهم این طرح، مقابله با سارقان، اراذل و اوباش، معتادان و قاچاقچیان است.

سردار ساجدی نیا ادامه داد: پلیس در طرح امنیت اجتماعی هم به صورت محسوس و هم نامحسوس عمل می کند.

وی با بیان این که نامحسوس بودن این طرح، بنا به در خواست های مردم است گفت: چندین موضوع از جمله مزاحمت نوامیس از دغدغه های مردم بوده است و از پلیس انتظار دارند در این حوزه ورود و رفع دغدغه کند.

وی افزود: از دیگر دغدغه های مردم برخورد با حرکات نامتعارف و خطرآفرین در حوزه راهنمایی و رانندگی می باشد. پلیس برای انجام مأموریت های متعدد خود بر اساس قوانین و ضوابط جاری در کشور می تواند از مأموران محسوس و نامحسوس خود استفاده نماید. تمام سازوکارهای لازم برای استفاده بهینه برای این مأموریت در نظر گرفته شده و کلیه اقدامات آنان تحت نظارت سیستم های نظارتی پلیس از جمله بازرسی، حفاظت اطلاعات و ... قابل کنترل می باشد.

سردار ساجدی نیا تصریح کرد: کلیه مأموران از کارکنان کادر پلیس تهران و ضابط قضائی می باشند. انتخاب این مأموران بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و تأییدیه مبادی ذیربط صورت گرفته است. از آنجا که این کارکنان به عنوان ضابط قضائی بوده، صحت گزارش آنان مورد تأیید مراجع قضائی است.

رئیس پلیس پایتخت اعلام نمود این مأموران علاوه بر انجام وظایف و مأموریت های تخصصی خود، در ساعات غیراداری به عنوان مأموران نامحسوس و مورد وثوق، در صورت مشاهده جرایم مشهود، صرفاً اطلاعات لازم را از طریق سیستم های ارتباطی به مرکز پلیس اعلام می نمایند و مأموران به هیچ وجه، مواجهه حضوری و برخورد با مردم را ندارند.

لازم به ذکر است هرگونه اقدامی که نیاز به برقراری ارتباط با مردم باشد صرفا توسط مأموران انتظامی با شناسه پلیسی انجام می گیرد. به جهت رفع دغدغه های مردمان عزیز، این اطمینان به شهروندان گرامی داده می شود که نظارت کامل بر نحوه رفتار و گزارشات مأموران نامحسوس انجام می شود و اساساً این اقدامات به جهت افزایش احساس امنیت روانی و رفع دغدغه های مردم می باشد.

وی گفت: شهروندان عزیز در صورت هرگونه ابهام و شکایت، مراتب را می توانند به پلیس ۱۹۷ و یا ۱۱۰ اطلاع دهند و مطمئن باشند در کمترین زمان ممکن به آن رسیدگی خواهد شد.