به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل استقلال تهران با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: در حال حاضر شرایطی خوبی در تیم حاکم است. من نیم فصل اول از موقعیت تیمم راضی نبودم، اما توانستیم رفته رفته بر مشکلات فائق شویم و خود را به بالای جدول برسانیم.

وی در خصوص دیدار فردایش مقابل استقلال تهران به اینکه آیا می تواند این تیم را شکست دهد، افزود: من اصلا به اینکه استقلال مقابل پرسپولیس شکست خورده فکر نمی کنم چون مطمئنا آن بازی برای استقلالی ها به پایان رسیده و تنها هدف‌شان کسب ۳ امتیاز این دیدار است تا بتوانند موقعیت‌شان را در جدول بهبود بخشند.

اسکوچیچ در پاسخ به این سوال که شما یکی از گزینه های سرمربیگری استقلال در فصل آینده هستید؟ اظهار کرد: من تا سال آینده با فولاد خوزستان قرارداد دارم، اما در قراردادم شرایطی وجود دارد ولی با توجه به اینکه فردا در مقابل استقلال بازی دارم، تنها به پیروزی مقابل این تیم فکر می کنم و دیگر مسائل را به پایان فصل واگذار می کنم.

سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا شما و استقلال اهواز فردا برای استقلال خوزستان بازی خواهید کرد تا این تیم بتواند به عنوان نماینده خوزستان قهرمان لیگ شود؟ خاطرنشان کرد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و به اعتقاد من هر تیم برای خودش بازی می کند.

وی تاکید کرد: همه تیم ها به دنبال کسب ۳ امتیاز در هفته های پایانی هستند و من هم به تهران آمده ام تا بتوانم استقلال را شکست داده و با روحیه خوب سه بازی آینده را با موفقیت پشت سر بگذارم و اینکه گفته می شود ما برای استقلال خوزستان بازی می کنیم، اصلا چنین چیزی صحت ندارد.

سرمربی فولاد خوزستان در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا می توانید فردا استقلال بحران‌زده را شکست دهید؟ اظهار داشت: همان‌طور که قبلا هم گفته ام طبیعی است که هر تیم به دنبال پیروزی مقابل حریفش است و ما هم تنها به این فکر می کنیم که بتوانیم استقلال را شکست دهیم و مطمئنم آبی‌پوشان با توجه به شرایطی که در جدول دارند، بحران ها را فراموش کرده و برای پیروزی مقابل ما هم‌قسم شده اند.

در اواسط مصاحبه سرمربی فولاد خوزستان، به ناگاه صدای مهیبی در سالن کنفرانس شنیده شد که اسکوچیچ با طعنه گفت: فکر می‌کنم در خصوص استقلال که صحبت کردم، هواداران این تیم علیه من موضع گرفتند (با خنده).