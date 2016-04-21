دریافت گاز کرسنت برای استفاده فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع گازی پارس جنوبی، مسعود حسنی اظهار داشت: با افزایش و اتمام پروژه‌های بزرگ پالایشگاهی و تحویل آن به مجتمع و با توجه به سیاست‌های وزارت نفت مبنی بر عدم گسترش سازمان به واسطه جذب نیرو، بحث برون‌سپاری را در اولویت اصلی قرار داده‌ایم.

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی در افق ۱۴۰۴ سرآمد در عملیات و رقابت پذیر در تراز جهانی خواهد بود و هیچ شرکتی در داخل کشور از نظر بزرگی و ارزش تولید قابل قیاس با این شرکت نیست.

وی در ادامه با اشاره به موضوع برون‌سپاری در مجتمع بیان کرد: بحث برون‌سپاری در مجتمع با افزایش و اتمام پروژه‌های بزرگ پالایشگاهی در سال جدید در اولویت اصلی قرار دارد و خوشبختانه توانسته‌ایم اقدامات شایسته‌ و بسیار خوبی را در این مهم انجام بدهیم.

حسنی تصریح کرد: فاز ۱۲ به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌‌های پالایشگاهی مجتمع به استقبال برون‌سپاری رفته و در حال حاضر کارکنان جوان و پرتلاش نیروهای پیمانکاری در قسمت‌های مهم این پالایشگاه، از جمله اتاق کنترل، در حال فعالیت هستند و فازهای ۱۵ و ۱۶ نیز بر همین اساس اداره خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: مجتمع عظیم گاز پارس جنوبی در حال حاضر به شرایطی رسیده است که با افتخار ادعا دارد که نیروهای متخصص مجتمع می‌توانند با آمادگی کامل برای اداره یک‌پارچه‌ی این مجموعه‌ بزرگ، سکوهای دریایی را تحویل گرفته و اداره کنند.

حسنی یادآور شد: به حول و قوه‌ الهی در آینده‌ نزدیک گاز کرسنت را نیز از طریق خط سیری دریافت خواهیم کرد تا در فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی پس از مراحل تحویل‌گیری و تصفیه در شبکه‌ سراسری مورد استفاده قرار دهیم.

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی ابراز داشت: کسب افتخارات بزرگ در مجتمع حاصل تلاش، زحمات و مجاهدت‌های تمامی همکاران، کارکنان و مدیران جوان در مجتمع گاز پارس جنوبی است و افتخار این را داریم که ارزش‌آفرینی حداکثری از منابع عظیم گاز در منطقه را از طریق پالایش پایدار واقعی گاز طبیعی به عهده داریم.