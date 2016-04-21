تبلیغات کاندیداهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات کاندیداهای راه یافته به دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز پنجشنبه در حوزه‌های انتخابیه شهرستان کرمانشاه و سنقروکلیایی آغاز شد.

در استان کرمانشاه ۴ کاندیدا در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با هم به رقابت می‌پردازند تا نتیجه ۲ کرسی مجلس نیز مشخص شود.

سید سعید حیدری طیب و احمد صفری در حوزه انتخابیه كرمانشاه و سید جواد حسینی كیا و محمد عمادی رستگار در حوزه انتخابیه شهرستان سنقروکلیایی کاندیداهای راه یافته به دور دوم انتخابات هستند که از امروز به مدت یک هفته برای تبلیغات فرصت دارند.

در مجموع ۶۵۷ شعبه أخذ رأی برای دور دوم انتخابات در نظر گرفته شده که ۵۶۱ شعبه برای حوزه انتخابیه کرمانشاه و ۹۶ شعبه برای حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی خواهد بود.

قریب به ۱۲ هزار نفر در استان کرمانشاه از عوامل و دست اندرکاران برگزاری دور دوم انتخابات هستند و ۸۰۵ هزار و ۲۶۳ نفر در شهرستان کرمانشاه واجد شرایط رأی دادن هستند که در دور اول انتخابات مشارکت ۴۵ درصدی داشتند.

بر اساس قانون انتخابات، کاندیداها ۸ روز قبل از برگزاری برای تبلیغات فرصت دارند و تا ۲۴ ساعت پیش از انتخابات امکان تبلیغات برای کاندیداها میسر است.

دهم اردیبهشت ماه امسال نیز دور دوم انتخابات دهمين دوره مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه شهرستان كرمانشاه و سنقر و کلیایی برگزار می‌شود.