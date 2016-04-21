اعتیاد اولین عامل طلاق در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مواد مخدر و اعتیاد یکی از چالشهای مهم و بحرانهای اجتماعی عصر حاضر است، خواستار بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی برای تحقق مبارزه فراگیر با مواد مخدر و اعتیاد شد.
وی اظهار داشت: مبارزه با پدیده شوم و بلای اعتیاد در سال 95 بهطورجدی در تمام برنامهها موردتوجه قرار گیرد و همه باید تلاش کنیم تا آسیبهای اعتیاد را کاهش دهیم.
فلاح جلودار بابیان اینکه فعالیت پیشگیرانه در محیطهای آموزشی در اولویت قرار گیرد تأکید کرد: از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و سمنها برای مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.
استاندار مازندران همچنین از نیروی انتظامی خواست تا در حوزه تدابیر مقابلهای برنامه عملیاتی ارائه کند و برنامه مبارزه با اعتیاد در دو حوزه مهم کاهش عرضه و کاهش تقاضا بهطور همزمان پیگیری شود.
وی افزود: مصونیت فرهنگی و اجتماعی با ارتقاء آموزشها و آگاهی بخشی محقق میشود و رسانهها نقش مهمی در این مصونیت بخشی دارند.
استاندار مازندران خواهان برنامهریزی برای اشتغال معتادان بهبودیافته شد و گفت: کنترل خانوادههای در معرض خطر اعتیاد هم میتواند در کاهش آسیبها تأثیرگذار باشد.
وی عملکرد نیروی انتظامی را در مبارزه با اعتیاد در استان موفقیتآمیز دانست و گفت: کاهش اعتیاد سلامت و امنیت جامعه را ارتقا می بخشد.
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