کودکان ۹ مهد کودک حامی محیط زیست رشت گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، گرامیداشت روز زمین پاک با حضور کودکان ۹ مهدکودک در پارک قدس(باغ محتشم) رشت برگزار شد. در این مراسم که با آموزش حفاظت از زمین برای کودکان همراه بود، کودکان شرکت کننده نقاشی هایی با محوریت رزو زمین پاک کشیدند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در این مراسم اظهار کرد: آموزش و تفهیم مفاهیم پایه در تمامی مقوله ها به خصوص موضوعات مرتبط با محیط زیست که به یک بحران و چالش در زندگی شهری تبدیل شده است، نیازمند فرهنگ سازی و سرمایه گذاری بر روی نونهالان و کودکان است.

مرتضی عاطفی افزود: این مهم باید با زبان قابل فهم کودکان مانند نمایش، تئاتر، موسیقی و توسط افرادی که برای آنان قابل درک و پذیرفتنی هستند اجرا شود.

وی با اشاره به برنامه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در حوزه آموزش کودکان گفت: در ادامه روند برنامه های آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری و به مناسبت روز زمین پاک با همکاری مهدهای کودک حامی محیط زیست نسبت به اجرای این برنامه برای نونهالان و کودکان دبستانی با حمایت و مشارکت بازیگران تئاتر کودک شهر رشت اقدام کردیم.

عاطفی بیان کرد: همچنین در این راستا، از دو هفته پیش در ۳۰۰ مهد کودک شهر رشت نمایش «سطل شما چه جوریه؟» با موضوع تفکیک زباله از مبدا در حال اجرا است.

در ادامه این مراسم، از کودکان و نقاشی هایشان با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

همچنین پاکبانان شهرداری به عنوان حافظان زمین دور کودکان حاضر حلقه زدند و کودکان مهدکودکی نیز با هدیه یک شاخه گل از آن ها تشکر کردند.