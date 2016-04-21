بودجه ساخت ۳ سد جدید استان بوشهر ابلاغ شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با کمبودهای منابع آبی روبرو است که باید در این زمینه با تخصیص اعتبارات لازم، زیرساختهای مناسبی در استان ایجاد شود.
وی با اشاره به هدررفت بخش عمده آبهای ناشی از بارندگیهای استان بوشهر، افزود: سالانه یکمیلیارد متر مکعب از روانآبهای ناشی از بارندگی استان بوشهر بدون استفاده راهی دریا میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به اینکه یک درصد از آب استان بوشهر در بخش صنعت مصرف میشود، بیان کرد: ۸۷ درصد آب استان بوشهر در بخش کشاورزی و ۱۲ درصد نیز برای آب شرب مصرف میشود.
وی خاطرنشان کرد: ساخت سدهای باغان، خائیز و باهوش در استان بوشهر نقش مهمی در کنترل روانآبها خواهد داشت و باید از ردیفهای اعتباری، بودجه آن ابلاغ شود. اعتبار ساخت سدهای مطالعه شده در استان بوشهر ۳۸۴ میلیارد تومان است.
رجایی به نقش مهم ساخت سدهای یاد شده در توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: ساخت این سدها در تولید محصول و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نقشی مهم خواهد داشت.
وی همچنین به اجرای طرح تعادلبخشی سفرههای آبهای زیرزمینی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: این طرح به منظور تامین بخشی از کسری آب استان بوشهر در حوزه کشاورزی اجرا میشود.
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