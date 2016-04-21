کاهش ۱۹ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش های اخیر در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کمبود بارندگی در چهارمحال و بختیاری با بارندگی های اخیر در این استان جبران نشده است و همچنان ۱۹ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته در این استان وجود دارد.
وی افزود: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی چهارمحال و بختیاری حدود ۴۷۶ میلی متر است که نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه حدود ۱۵ درصد کاهش و نسبت به سال زراعی کامل حدود ۲۱ درصد کاهش بارندگی دارد.
وی اظهار داشت: هم اکنون سورشجان با دمای منفی یک درجه سانتی گراد سرد ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.
وی بیان داشت: دمای فعلی شهرکرد منفی دو درجه سانتی گراد است.
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی با عبور امواج ضعیف از سطح استان برای سه روز آینده آسمان استان صاف تاکمی ابری وگاهی وزش باد پیش بینی می شود.
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