کاهش ۱۹ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش های اخیر در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کمبود بارندگی در چهارمحال و بختیاری با بارندگی های اخیر در این استان جبران نشده است و همچنان ۱۹ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته در این استان وجود دارد.

وی افزود: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی چهارمحال و بختیاری حدود ۴۷۶ میلی متر است که نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه حدود ۱۵ درصد کاهش و نسبت به سال زراعی کامل حدود ۲۱ درصد کاهش بارندگی دارد.

وی اظهار داشت: هم اکنون سورشجان با دمای منفی یک درجه سانتی گراد سرد ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.

وی بیان داشت: دمای فعلی شهرکرد منفی دو درجه سانتی گراد است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی با عبور امواج ضعیف از سطح استان برای سه روز آینده آسمان استان صاف تاکمی ابری وگاهی وزش باد پیش بینی می شود.