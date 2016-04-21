به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل راه آهن تهران با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: در طول فصل با تمام مشکلاتی که داشتیم بازی های خوبی از خود ارائه کردیم و توانستیم در جایگاهی قرار بگیریم که خطر سقوط به دسته پایین‌تر را نداشته باشیم.

وی افزود: خوشبختانه با تمام مشکلاتی که در این مدت گریبانگیر پدیده بود، توانستیم دل هواداران مشهدی را شاد کنیم و من از این موضوع خوشحال هستم.

سرمربی پدیده مشهد در پاسخ به این سوال که آیا استرسی برای چهار دیدار آینده خود ندارید؟ توضیح داد: با توجه به اینکه موقعیتمان در جدول تثبیت شده است، نگران هیچ چیز نیستیم. البته شاید در چهار هفته پایانی با حریفانی می جنگیم که نگران سقوط به دسته پایین‌تر یا رسیدن به قهرمانی باشند، اما ما تنها برای خودمان بازی می کنیم و هیچ استرس و نگرانی بر این چهار دیدار نداریم ولی تلاش می کنیم ۱۲ امتیاز این چهار دیدار را کسب کنیم و با خوبی فصل را به پایان برسانیم.

مهاجری در پاسخ به این پرسش که شما برای سیاه‌جامگان چهار بازی آینده خود را انجام خواهید داد یا خیر؟ اظهار داشت: ما تنها برای خودمان بازی می کنیم، اما شاید با توجه به شرایط جدول برد ما در مقابل حریفان و یا شکست ما بتواند در ماندن یا نماندن سیاه‌جامگان در لیگ برتر تاثیرگذار باشد.

وی در خصوص جدایی‌اش از سیاه‌جامگان نیز گفت: نمی خواهم به گذشته برگردم. با سیاه‌جامگان روزهای خوبی را پشت سر گذاشتم و توانستم با این تیم از لیگ دو به لیگ یک و مرحله پلی‌آف و سپس به لیگ برتر صعود کنیم و من با بازیکنان مشکل نداشتم بلکه علت جدایی‌ام مشکلات مدیریتی این تیم بود.

سرمربی پدیده مشهد در ادامه تاکید کرد: البته آرزو می کنم که سیاه‌جامگان در چهار هفته پایانی بتوانند نتایج قابل قبولی کسب کرده و در لیگ برتر باقی بماند.

مهاجری در پاسخ به این پرسش که مشکلات مالی پدیده مشهد از بین رفته است یا خیر؟ توضیح داد: اگر ما سکوت کرده و یا در بین تیم‌های لیگ برتر کمترین حاشیه را داشته ایم، به خاطر این نبوده که مشکلات مالی حل شده بلکه دلیلش آن است که بازیکنان‌مان از درک بالایی برخوردارند و یک وحدت و همدلی بین مدیریت، اعضای کادر فنی و بازیکنان وجود دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از ابتدای فصل بازیکنان من تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد دریافتی داشتند، اما آنقدر نجیب هستند که مشکلات را تحمل کرده و صدایشان در نیامده است.

سرمربی پدیده مشهد اضافه کرد: البته من به وقتش صحبت خواهم کرد و مشکلات را بازگو می کنم.

مهاجری در پایان ضمن عرض تسلیت به خانواده مهرداد اولادی اظهار کرد: شکه شدم وقتی خبر مرگ اولادی را شنیدم، اما امیدوارم فوت فوتبالیست ها، واکاوی و کارشناسی شود که چرا بازیکنانی که هنوز به مرز ۳۵ سالگی نرسیده اند، جان خود را از دست می‌دهند.