به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه در سخنانی با انتقاد شدید از سیاست های دولت آنکارا در قبال بحران سوریه اظهار داشت: باعث تأسف است که دولت آنکارا همچنان به حمایت های خود از تروریست های تکفیری مستقر در سوریه ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین اظهار داشت: با وجود حمایت هایی که برخی کشورهای عربی و غربی از تکفیریها به عمل می آورند، دولت و ملت سوریه همچنان به ادامه مبارزه با این گروه ها مصمم هستند.

وزیر خارجه سوریه در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه دولت دمشق همواره به دنبال موفقیت مذاکرات صلح بوده است، تصریح کرد: مخالفان همواره در ادوار مختلف مذاکرات با طرح پیش شرط های متعدد در مسیر حل سیاسی بحران سوریه کارشکنی کرده اند.

اظهارات «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه در حالی مطرح می شود که مذاکرات صلح سوریه در ژنو هم اکنون در حال برگزاری است. ائتلاف موسوم به معارضان سوری در ادامه کارشکنی ها برای به شکست کشاندن مذاکرات، تعلیق مشارکت خود در این دور از مذاکرات را اعلام کرده است.