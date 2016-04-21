چاقی در کشور رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی صبح امروز و در روز دوم سفر خود به استان قم با حضور در بیت آیت الله موسوی اردبیلی گفت: در هفته سلامت به تمام ابعاد سلامت توجه می شود اما تاکید ما بر تحرک بدنی ، ورزش و نیز تغذیه سالم است چرا که طبق بررسی ها ۳۵ درصد از کالری روزانه، مورد نیاز نیست که به چربی و اضافه وزن تبدیل می شود و چاقی خود منبع بسیاری از بیماری ها است.

وی از آیت الله موسوی اردبیلی خواست تا مردم را به رعایت نکات بهداشتی، تغذیه سالم، ورزش و خودمراقبتی توصیه کنند.

هاشمی با بیان اینکه انسان تا زمانی که نعمت بزرگی مانند سلامت را از دست ندهد، قدردان آن نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه سبک زندگی تغییر کرده و زندگی ها ماشینی شده که لازم است مردم، موارد لازم را رعایت کنند.

وزیر بهداشت ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه رجب و روز پدر، سلام و درود رییس جمهوری را به آیت الله موسوی اردبیلی ابلاغ کرد.

هاشمی همچنین در خصوص برجام نیز اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری بدون تعامل و ارتباط های بانکی و همچنین صادرات و در اختیار داشتن فناوری امکان پذیر نیست و برجام۲ چیزی جز اخلاق مداری و وحدت نیست.

وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه توافق بسیار خوبی با لطف خدا حاصل شد که باعث حل بسیاری از مشکلات شد و لازمه اجرا و موفقیت آن، وحدت و همدلی مسوولان و ارکان مختلف کشور و استفاده از فرصت بوجود آمده است.

آیت الله موسوی اردبیلی نیز ضمن تقدیر از تلاش های ارزنده دکتر هاشمی در حوزه سلامت، گفت: افتخار می کنیم که وزیری همچون شما را داریم.

ایشان با بیان اینکه رابطه من با وزیر بهداشت یک رابطه دیرینه است، از استقرار کاروان نورآوران سلامت در جوار مسجد مقدس جمکران به عنوان یک اقدام بسیار مفید و موثر یاد کردند./۲۰