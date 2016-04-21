به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اقدام اخیر ائتلاف موسوم به معارضان سوری در تعلیق مشارکت خود در مذاکرات صلح ژنو واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی ضمن انتقاد شدید از این اقدام معارضان سوری، اظهار داشت: این اقدام بدون شک نوعی هم‌نوایی با گروه‌های تکفیری است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در همین ارتباط تصریح کرد: تعلیق مشارکت معارضان سوری در مذاکرات صلح این فرصت را برای گروه های تکفیری فراهم می آورد تا بیشتر به اقدامات خشونت آمیز خود ادامه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات غربی ها در القاء شکست توافق آتش بس در سوریه نیز واکنش نشان داده و گفت: بسیار مایه تأسف است که غربی ها مدعی شکست توافق آتش بس در سوریه هستند.

گفتنی است، ائتلاف موسوم به معارضان سوری اخیرا مشارکت خود در مذاکرات صلح ژنو که هم اکنون نیز در حال برگزاری است را اعلام کردند. «بشار الجعفری» رئیس هیأت مذاکره کننده سوری در واکنش به این اقدام اعلام کرد که مذاکرات صلح با وجود تعلیق مشارکت ائتلاف معارضان همچنان ادامه دارد و ائتلاف معارضان، تنها نماینده مردم سوریه نیست.