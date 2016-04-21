پیروزی اصلاح طلبان به ۶۸ کرسی باقی مانده بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدحکیمی‌پور ظهر چهارشنبه در جمع اصلاح طلبان استان زنجان در محل ستاد جوانان و دانشجویان کاندیداهای مورد حمایت شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان با اشاره به رویکرد اصلاح‌طلبان در مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما رویکردهای مرحله نخست را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: تلاش بر این است که در حوزه‌های باقیمانده کاندیدهای لیست امید را تقویت کنیم تا اکثریت کرسی را به خود اختصاص دهیم.

دبیرکل حزب اراده ملت ایران(حاما) در مورد انتظار اصلاح‌طلبان در مورد کرسی‌های باقیمانده گفت: پیش‌بینی ما این است که بتوانیم بالای ۴۰ کرسی را در مرحله دوم از آن خود کنیم.

حکیمی پور با بیان اینکه از نتایج مرحله نخست راضی هستیم، عنوان کرد: اولویت ما در دور نخست حفظ منافع ملی و جناحی، حفظ وحدت و رعایت موازین اخلاقی در تبلیغات بود.

وی با بیان اینکه مخالف تک‌روی و انحصارطلبی هستیم، افزود: پیروزی جریان حامی دولت و اصلاحات به ۶۸ کرسی باقی مانده بستگی دارد که چهار کرسی در زنجان رقم خواهد خورد.

عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان کشور با اشاره به فراینده حاکم در مجلس افزود: بنده خودم به شخصه در مجلس دیده‌ام که یک وزیر با یک رای باقی و یا رفته است که در موضوع آقای نجفی و استیضاح فرجی دانا این را دیده‌ایم. و در شرایطی هستیم که سرجمع ۱۲۴ نماینده از جریان ائتلاف اصلاحات و حامی دولت در مجلس است ولی امید است از ۶۸ کرسی که باقی مانده باید بیش از ۴۰ کرسی از آن اصلاح‌طلبان شود

حکیمی پور تصریح کرد: با وجود اینکه مشکلات و تنگناهایی که در عرصه سیاست وجود دارد، خوشبختانه در زنجان انسجام و وحدت نسبت به سطح کشور برجسته‌تر است.

وی تاکید کرد: بعد از انتخابات نیز باید وحدت و انسجام خود ار حفظ کنیم و به خاطر اهداف مشترک و ایده سراسری تحت عنوان جریان اصلاحات دور هم جمع شده‌ایم و هر نتیجه‌ای که در انتخابات کسب کنیم باید انسجام خود را حفظ کنیم.

حکیمی پور افزود: باید در این هفت روز تلاش کنیم چرا که مرحله دوم مهمتر از مرحله نخست است و شور ملی به دلیل مشخص شدن نتیجه انتخابات، کمتر می‌شود که و تداوم و تقویت آن فضا باید حفظ شود و در ایام باقیمانده باید با تلاش بیشتر آن نتیجه مطلوب را کسب کنیم .

دبیرکل حزب اراده ملت ایران(حاما) اذعان داشت: در عمل و کار اجرایی مشکلاتی و کمبودهایی وجود دارد و باید ساز و کار حل آن مسائل را داشته باشیم و در جهت نیل به مقصد انسجام و وحدت خود را حفظ کنیم.

حکیمی پور با اشاره نقش جوانان و بانوان در زمینه فعالیت های انتخاباتی، این روند را تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: هر گونه حرف و حدیث و گلایه‌ها را در وقت خود پاسخ می‌دهیم ولی اکنون قطار در حال حرکت است و باید تلاش کنیم سریع و سالم به مقصد برسیم و هر نتیجه‌ای که رقم می‌خورد باید کماکان ارزیابی و بررسی فعالیت‌هایمان را در دستور کار قرار دهیم. در سراسر کشور نیز اصلاح‌طلبان این خط و مشی را در پیش گرفته‌اند.

وی همچنین با تبریک ولادت امیرالمومنین(ع) و گرامیداشت روز مرد با بیان اینکه سیاست یک کار جمعی است، اظهار داشت: اخلاص، نیت خالص و تقوا در رفتارهای سیاسی باید حاکم باشد.

حکیمی پور افزود: باید یکی بودن و با جمع بودن را حفظ کنیم و خوشحالم که فعالا موثران عرصه سیاست در زنجان دور همدیگر هستند و ما تا این لحظه نتیجه خوبی گرفته‌ایم.