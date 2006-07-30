نماينده اسرائيل: نبايد به ايران اجازه داد تا حزب الله را حمايت كند/ نماينده لبنان: اسرائيل در لبنان كشتارجمعي به راه انداخته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي ان ان، "دان گيلرمن" در نشست اضطراري سازمان ملل كه براي بررسي فاجعه قانا تشكيل شده بود گفت: امروز حادثه اي در قانا بوقوع پيوست و ممكن است آتش اسرائيل سبب ساز آن بوده باشد و ممكن است در آن افراد بي گناهي نيز كشته شده باشند اما نيروهاي حزب الله نيز در آن وجود داشتند و اگر بي گناهها كشته شدند ما از اين مسئله خرسند نيستيم.

سفير اسرائيل همچنين حزب الله را متهم كرد كه از غير نظاميان به عنوان سپر انساني استفاده مي كنند.

سفير رژيم صهيونيستي همچنين سوريه را نيز متهم كرد كه از حزب الله حمايت مي كند و خواستار آن شد تا تهران و دمشق حمايت خود را از مقاومت لبنان قطع كنند.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل نيز در سخنراني خود در اين نشست از ادامه كمكهاي انساني اين سازمان به آسيب ديدگان و كمكهاي پزشكي به آسيب ديدگان صحبت كرد.

عنان با اشاره به كشته هاي قانا به نقل از گزارش دولت لبنان و از دست دادن كودكان در اين ميان گفت: ما بايد اين اقدام را با شديدترين لحن ممكن محكوم كنيم .

وي گفت: من عميقاً نگران هستم كه درخواست قبلي من براي آتش بس فوري مورد بي اعتنايي قرار گيرد كه موجب ادامه رنج غير نظاميان خواهد شد. من بار ديگر خواستار آتش بس هستم و تسليت خود را به تمام قربانيان و خانواده هاي آنها در دو طرف و همچنين در سرزمين هاي اشغالي فلسطين از جمله غزه اعلام مي كنيم.

وي افزود: اين تراژدي سبب خشم مردم لبنان به سازمان ملل و آتش زدن دفتر اين سازمان در بيروت شد.

نماينده لبنان نيز با قتل عام خواندن اقدام اخير اسرائيل خواستار رسيدگي فوري به اين جنايت شد.

وي گفت: خون بي گناهان همچنان ريخته مي شود و ما بايد بپرسيدم كه چه زماني ماشين كشتار متوقف خواهد شد. سه هفته است كه كشتار ، تخزيب ادامه دارد قانا جايي آرام و پناهگاه بي گناهان و غير نظاميان بود اسرائيل نشان مي دهد كه اينطور نبوده است و اين مكان مكان سكونت نبوده است اما در آنجا بيشتر كودكان و زنان بوده اند كه قرباني يكي از آخرين كشتارهاي اسرائيل شدند و بايد گفت كه اسرائيل مرتكب قتل عام و جنايات جنگي شده است.

نماينده لبنان خاطرنشان كرد: اسرائيل ددمنشي عليه بشريت به راه انداخته است حقيقت اين است كه چنين كشتار و قتل عامي نبايد مخفي بماند و زمان آن است تا دولت لبنان با رايزني با كشورهاي دوست در صدد يافتن راه حلي براي اين مسئله باشد اما راه حلي كه اسرائيل برگزيده است متفاوت است، گزينه تل آويو بمباران و كشتار ، محاصره ممانعت از رسيدن كمكهاي انساني به آسيب ديدگان و تنبيه و كشتار جمعي است. اكنون پس از قتل عام ، ما بر اين باوريم كه راه حل جامع براي اين روند نه قابل اعتماد و نه قابل پذيرش است.

وي افزود: سال گذشته مردم لبنان در تظاهرات خود خواستار استقلال و آزادي شدند. لبناني ها يك صدا با دولت خود از شما مي خواهند تا بي درنگ آتش بس را برقرار كنيد و به اين قتل عام رسيدگي كنيد قتل عامي كه اسرائيل در سه هفته گذشته بطور ناعادلانه در لبنان مرتكب شد.