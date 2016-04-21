رئیس جمهوری چین به سِمَت فرماندهی قوای نظامی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین از امروز عهده دار سمت نظامی جدیدی شد که نشانه تمایل وی به اعمال کنترل بیشتر بر نیروهای مسلح کشور است. وی از این پس ریاست مرکز فرماندهی عملیات های مشترک ارتش را بر عهده خواهد داشت.

تلویزیون رسمی چین در حالی این خبر را اعلام کرد که جین پینگ را در حال بازدید از مرکز تحت الامر خود و در یونیفرم ارتش نشان می داد- پوششی غیر متعارف که تا کنون از سوی رئیس جمهوری چین استفاده نشده بود.

ارتش چین در سال های اخیر برای دفاع از تمامیت ارضی خود در دریای چین جنوبی حالتی تهاجمی به خود گرفته است و به همین دلیل پست جدید جین پینگ و پوشیدن یونیفرم نظامی تفسیرهای گوناگونی را به دنبال خواهد داشت.

البته ناگفته نماند که جین پینگ از قبل عهده دار سمت هایی چون دبیرکلی حزب کمونیست و کمیسیون مرکزی نظامی چین بوده است.

با این حال، تحلیلگران می گویند که وی می خواهد با تصاحب عنوان جدید جایگاه خود را به عنوان رهبری تثبیت کند که از توانایی کنترل و اعمال نفوذ مستقیم بر ارتش برخوردار است. حتی برخی می گویند که پوشیدن یونیفررم برای به رخ کشیدن قدرت چین در برابر رقبای این کشور است.

چین و شماری از کشورهای شرق آسیا بر سر مناقشات ارضی دریای چین جنوبی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این میان آمریکا هم با هدف تامین منافع خود و تداوم یکه تازی در منطقه، به این مناقشات دامن می زند.