كتاب «شور پروانه» رونمایی شد

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان داراب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، گفت: همایش تجلیل از این بانوی بانوی شاعر دارابی توسط اداره کتابخانه های عمومی داراب و با همکاری انجمن ادبی حافظ این اداره برگزار شد.

جعفر ماهار افزود: در این همایش شاعران و اهالی فرهنگ و ادب شهرستان داراب به بیان مطالبی در خصوص زندگی شخصی و حرفه ای این بانوی شاعر پرداختند.

وی با بیان اینکه پروانه نطقی در سن ۷۳ سالگی هنوز در محافل ادبی حضور جدی دارد گفت: عشق به عنوان روشن ترین و زیباترین رابطه انسانی در اشعاراین بانوی شاعر شجاعانه به کار گرفته شده است.

این درحالیست که پروانه ناطقی زاده دهم آذرماه ۱۳۲۲ در خانواده ای مذهبی و اهل مطالعه است. دوران تحصیل را از دبستان تا دبیرستان در آموزشگاه بهار داراب گذرانید که به قول خودش بهار زندگی اش در همین آموزشگاه بهار بود.

ماهار ادامه داد: از آنجاکه در داراب امکانی برای ادامه تحصیل دختران وجود نداشت در هجده سالگی به دعوت خانم سیده علویه مدیر وقت دبستان و آقای ندیمی فسایی ریاست فرهنگ وقت در دبستان آزرم به صورت حق التدریس مشغول تدریس شد. اما پس از ازدواج به دلیل مسائل و مشکلات زندگی مشترک نتوانست به تدریس ادامه دهد.

وی افزود: دوری از تدریس و مدرسه نتوانست پروانه ناطقی را از یار مهربانش جدا کند و خانه نشینی او نتوانست مانعی در رشد تخیلات شعری او باشد، به گونه ای که این تخیلات و احساسات باعث شد وی را به سمت و سویی ببرد که دست به قلم برده و اشعاری زیبا بسراید.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان داراب با بیان اینکه هر چند در ابتدا دلنوشته های وی به صورت چیستان و طنز منظوم بودند، اما با تحقیق و تجربه اندوزی و مطالعه در اشعار شاعران بزرگ این سرزمین و همچنین پشتکار وافر آثارش شکل جدی تری به خود گرفت و اشعارش دیدی تازه در افق زندگی وی رقم زدند، اظهار کرد:پس از تشکیل انجمن های ادبی شهرستان مانند انجمن ادبی نیما، باران و ... اشعارش مورد نظر و نقد ادب دوستان قرار گرفت و با شرکت مستمر در این انجمن ها توانست تا حدودی عطش خویش را در آموختن سیراب کند.

وی تاکید کرد: آثار این بانو بیان دردها و احساساتی بود که به گفته خودش برای خودش تازه و آرام بخش بود. درخلق آثارش از طبیعت الهام می گیرد و در واقع در پس نمادهایی از قبیل درخت، سبزه و نور، گل و آسمان و پروانه و ... تنها یک هدف نهفته است و آن اینکه نشان داده شود فرار از آلام و ناکامی های زندگی میسر نیستو مراحل مختلف زندگی کشمکش های سختی در رویارویی با دردها و رنج هایی است که ناگزیر از پذیرش آنها هستیم.