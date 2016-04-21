غیبت ۴ بازیکن تیم فوتبال سایپا در مصاف با تیم ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در کنفرانس خبری پیش از بازی مقابل ملوان بندرانزلی که عصر پنجشنبه برگزار شد با اشاره به درگذشت مهاجم ملوان اظهار کرد: فقدان مهرداد اولادی را به جامعه ورزشی و مردم انزلی تسلیت می‌گویم.

وی با اشاره به اینکه یک فوتبالیست‌ در شرایط و فشارهای گوناگون به سر می برد، افزود: هنگامی که یک ورزشکار افت می کند باید از او حمایت کرد شاید اولادی مطلع نبود که چه میزان هوادار داشته زیرا اگر از این موضوع آگاه بود قطعا این هجمه فشار بر او وارد نمی شد.

سرمربی سایپا در مورد دیدار مقابل ملوان خاطرنشان کرد: در هفته های گذشته برخلاف اینکه سایپا بازی خوبی به نمایش گذاشت اما موفق به کسب نتیجه مطلوب نشده که از اهداف تیم در دیدارهای آینده ارائه بازی زیبا و تماشاگر پسند مانند آغاز فصل است.

وی تصریح کرد: در پنج دیدار قبلی به دلیل مصدومیت‌ها و دیگر اتفاقات، آن طور که می خواستیم نتوانستیم نتایج خوبی را به‌ دست بیاوریم ولی در تلاش هستیم که عملکرد بهتری را از خود به نمایش بگذاریم.

جلالی با اشاره به مصدومان و مجروحان تیم خود گفت: «آندرانیک تیموریان»، «روزبه شاه علی‌دوست» و «وحید اسماعیل بیگی» را به‌علت مصدومیت و «سجاد مشکل ‌پور» را به‌علت محرومیت در دیدار مقابل ملوان در اختیار نداریم.

سایپا از ساعت ۱۷:۳۰ جمعه (فردا) در ورزشگاه تختی انزلی میهمان ملوان بندرانزلی خواهد بود.