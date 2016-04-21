به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد تبریز و استقلال خوزستان در جمع خبرنگاران در محل سالن کنفرانس مجتمع پتروشیمی تبریز گفت: بازی فردا برای هر دو تیم سخت است چراکه استقلال خوزستان توانایی فنی بالایی دارد و ماهم گسترش فولاد هستیم و در زمین های باکیفیت خوب همیشه به دنبال پیروزی بودیم.

کمالوند با تاکید بر اینکه استقلال خوزستان تیمی خوب و تاکتیکی است، ابراز داشت: استقلال خوزستان از صدرنشینان لیگ برتر است ولی ماهم در گسترش فولاد نشان داده ایم که تیمی قابل اعتنا برای همه تیم ها هستیم.

وی سپس اظهار داشت: اگر ترکیب تیمم حفظ شود و سه یا چهار بازیکن به ترکیب فعلی اضافه شوند می توانیم در بین مدعیان باشیم.

سرمربی گسترش فولاد تبریز در مورد مصدوم ها و محروم های تیمش گفت: محمد نصرتی مصدوم است و خوشبختانه بعداز هفته ها برای بازی فردا محروم نداریم.

کمالوند سپس با اشاره به پیروزی تراکتورسازی و ذوب آهن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: من این موفقیت ها را به هواداران تراکتورسازی تبریک می گویم و امیدوارم این روند خوب ادامه یابد، سپاهان با سرمربی خارجی در بین چهار تیم چهارم شد و تراکتورسازی با سرمربی ایرانی رکوردها را شکست و خیلی نتایج خوبی گرفت و در آسیا درخشید.

وی با بیان اینکه قلعه نویی باعث غرور مربی های ایرانی شد، گفت: به نظرم باید از الان قرارداد قلعه نویی را برای سه سال تمدید کنند چراکه تراکتورسازی می تواند با این مربی قهرمان ایران و آسیا شود.

گفتنی است دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و استقلال خوزستان در چارچوب مسابقات هفته بیست و هفتم لیگ برتر، فردا جمعه از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد برگزار می شود.