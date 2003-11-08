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۱۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۰:۱۰

حضور" ساموئل ال جكسون "درفيلم " سه ايكس " قطعي شد

"ساموئل ال جكسون" هنرپيشه سياه پوست دنياي سينما قرارداد حضوردرقسمت دوم فيلم "سه ايكس" را امضا كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي سينمايي اين هنرپيشه موافقت كرد كه دردومين فيلم ازمجموعه آثار" سه ايكس" به ايفاي نقش بپردازد.
هنرپيشه تحسين شده فيلم" داستان عاميانه "دراين اثربا"ايس كيوب" همبازي است ونقش "آگوستاس گيبسون"، مامورويِژه پليس را احيامي كند.
"سه ايكس" به كارگرداني ونويسندگي "لي تامهوري" داستان مرداني است كه براي نجات سايرانسانها تلاش مي كنند.
شنيده ها پيرامون اين خبرحاكي ازاين است كه پس ازكناره گيري "وين ديسل"هنرپيشه نسخه نخست ازاين اثر، تهيه كننده ها تصميم گرفتند كه فيلم را با حضور"ايس كيوب"ادامه دهند.قسمت دوم "سه ايكس" درسال 2005 به نمايش عمومي درمي آيد.

کد مطلب 36047

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