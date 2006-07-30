موشك هاي حزب الله 330 هزار اسرائيلي را بي خانمان كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، سخنگوي دولت اسرائيل روز يكشنبه اعلام كرد كه در مدت 18روز گذشته كه درگيري هاي بين ارتش اسرائيل و نيروهاي مقاومت حزب الله آغاز شده است، 330 هزار اسرائيلي بي خانمان شده اند.
"مارك رگو" سخنگوي وزارت خارجه اسرائيل افزود: حدود يك ميليون ساكن مناطق شمالي اسرائيل در تيرس موشك هاي حزب الله قرار دارند و حدود يك سوم آنان از ترس موشك ها فرار كرده اند.
موشك هاي حزب الله تاكنون 18 كشته و صدها زخمي در بين اسرائيلي ها برجاي گذاشته است.
اين درحالي است كه نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين امروز يكشنبه تاكيد كرد كه جنگ رژيم صهيونيستي بر ضد ملت لبنان و فلسطين شكست خواهد خورد و سازمان ملل بايد مجازات هايي را بر ضد اين رژيم اعمال كند.
جنگنده هاي ارتش رژيم صهيونيستي امروز با حمله به يك ساختمان سه طبقه در شهرك قانا دست كم 55 نفر از جمله 23 كودك را به شهادت رساندند تا در سايه سكوت مفتضحانه جامعه بين الملل و حمايت هاي آشكار غرب به ويژه آمريكا از جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي، اين رژيم همچنان به كشتار مردم بي دفاع لبنان ادامه دهد.
