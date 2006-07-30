عربستان خواستار آتش بس فوري شد / سولانا كشتار مردم قانا را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري عربستان به نقل از يك منبع رسمي اين كشور تصريح كرد : عربستان اين اقدام وحشيانه را كه با هيچ قانون و معيار و منشور بين المللي همخواني ندارد، محكوم مي كند .



عربستان تاكيد كرد كه اگر ماشين جنگي بزرگي كه اسرائيل به آن مجهز است در اختيار اين رژيم قرار نمي گرفت و اگر اين ناتواني بين المللي در گرفتن تصميمي براي آتش بس و اگر حمايت معنوي و سياسي و مادي از اسرائيل نبود، اسرائيل نمي توانست به اين شكل به نقض قانون و جنايت در لبنان دست بزند.

به گفته اين منبع سعودي، عربستان خواستار آتش بس فوري شده و به پيامدهاي تجاوزات اسرائيل هشدار مي دهد.

از سوي ديگر، عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در تماس تلفني با فواد سنيوره نخست وزير لبنان تصريح كرد كه رياض به كمكها و حمايت از لبنان در تمام شرايط ادامه مي دهد

به گزارش ايلاف، سنيوره نيز پادشاه عربستان را از اوضاع كنوني در لبنان و جزئيات مربوط به جنايت امروز رژيم صهيونيستي دركشتار كودكان و زنان لبناني در شهر قانا آگاه كرد.

نخست وزير لبنان به پادشاه عربستان گفت : لبنان آمادگي براي هيچ گونه مذاكراتي تا پيش از دستيابي به آتش بس بدون شرط به اضافه تحقيقات بين المللي در مورد كشتار امروز رژيم صهيونيستي در لبنان ندارد.

درهمين حال پادشاه عربستان حمايت كشورش را از موضع لبنان اعلام كرد و گفت : رياض به حمايت و ايستادن در كنار لبنان در تمام شرايط ادامه مي دهد.

خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم جنايت اسرائيل را در كشتار كودكان و زنان لبناني در شهر قانا محكوم كرد.

وي در بيانيه اي مطبوعاتي اظهارداشت : هيچ چيزي نمي تواند كشتار شهروندان لبناني به دست نيروهاي اسرائيلي را توجيه كند.