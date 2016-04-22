جنگ زیرپوستی ایران و آمریکا بر سر جوان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و نهمین شماره هفته‌نامه خبری-تبیینی «خط حزب‌الله» با تصویری اختصاصی از ملاقات جانباز نابینای مدافع حرم با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و هدیه انگشتری رهبر انقلاب به وی منتشر شد.

خط حزب‌الله هم چنین در این شماره در گزارشی به بررسی جنگ نرمِ زیرپوستی بسیار فراگیر بین جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان «افسر جنگ نرم، سرباز حقیقت است» پرداخته است.

سرمقاله این شماره خط نیز به بررسی اعترافات مقامات آمریکایی دو زمینه بدعهدی در مساله برجام و اعتراض دولتمردان کشورمان به این نقض عهد پرداخته و سخنان چند سال گذشته رهبر انقلاب در این زمینه را با عنوان «آنچه گفته بودیم را امضا کردند» بررسی کرده است.

در صفحه سه نشریه نیز به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین به برترین خصوصیت امیرالمؤمنین(ع) برای استفاده امروز نیروهای مومن و انقلابی در بیان رهبر انقلاب پرداخته شده است.

بیست و نهمین شماره خط حزب‌الله به روح پرفتوح شهید محمدتقی طاهرزاده جانباز شهید اصفهانی که فیلم ملاقات رهبر انقلاب در روزهای آخر حیاتش در سال ۸۴ پخش شده بود، تقدیم شده است.

نسخه‌ی PDF نشریه در سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر بر روی پایگاه KHAMENEI.IR قرار گرفته است و عموم امت حزب‌الله می‌توانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های

مذهبی و پایگاه‌های بسیج توزیع کنند.