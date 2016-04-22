دزفول را دوباره می سازیم/شهروندان نگران خسارت های سیلاب نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آصفی ظهر امروز جمعه در شورای اداری شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: در چندروز گذشته سیلاب عظیمی در دزفول به وقوع پیوست و روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتيم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در جریان سیل هیچگونه تلفات جانی در سطح شهرستان نداشتیم، افزود: حضور مردم و دستگاه های مختلف و به ویژه نیروهای ارتش و سپاه برای امداد رسانی باعث شد که با وجود خروج پنچ هزار مترمکعب آب در ثانیه در زمان وقوع سیلاب در دزفول اما هیچگونه تلفات جانی نداشته باشیم؛ هرچند خسارات مالی زیادی عاید شهرستان شد که قطعا قابل جبران خواهد بود.

فرماندار دزفول تصریح کرد: باید عملیات پاکسازی شهر و به ویژه نقاط تخریب شده را با جدیت بیشتری ادامه دهیم هرچند شهرداری و شورای شهر از همان روز بعد از وقوع سیلاب این پاکسازی هارا آغاز کرده اند اما کار سنگین است و قطعا با همت و بسیج مدیران شهرستان آینده خوبی خواهیم داشت.

آصفی عنوان کرد: بسیاری از مردم با چشمانی نگران به مکان های تفریحی شهرستان از جمله پارک های ساحلي و بخش های سردشت و شهيون می نگرند ولی به همه قول می دهیم که با همکاری تمام دستگاه ها، دزفول را بسیار بهتر از قبل خواهیم ساخت و قطعا دولت نیز در این زمینه کمک های بسیاری خواهد کرد.

وی با ابراز گلایه از صدا و سیمای مرکز استان مبنی بر پوشش نامناسب اخبار سیل در دزفول گفت: تقریبا تمام اخبار منعکس شده از حادثه سیل شهرستان با واسطه در سیمای خوزستان پخش شد که در این زمینه بی مهری هایی نیز رخ داد چرا که بیشترین خسارات مالی و تخریب ها عاید دزفول شد اما گزارش و اخبار این شبکه عمدتا از دیگر شهرهای استان بود که قطعا در این زمینه پیگیری های لازم را به عمل خواهیم آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین احمد فیض الاسلام به عنوان امامت جمعه جدید شهر امام دزفول معارفه شد و حکم وی توسط مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان خوزستان قرائت و اهدا شد.