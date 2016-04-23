«دمنوش» به تلویزیون رسید/ تاثیر بزرگترها در خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساخت مجموعه تلویزیونی «دمنوش» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی به تلویزیون ارائه شد. این سریال یک درام خانوادگی است که به نقش تاثیرگذار بزرگترها در کانون خانواده و شکل ارتباط اعضا با یکدیگر می پردازد و نکاتی را مطرح می کند که تا به حال مغفول مانده است.

آنچه در اصل داستان این مجموعه به چشم می‌خورد توجه به سنت ها، خوراک، عادات و رفتارهایی است که به مرور زمان از فضای خانه و خانواده رخت بسته و به جایش اولویت هایی آمده که با سبک زندگی اصیل ایرانی فاصله دارد. عنوان این سریال با قصه بی ربط نیست و در خلال توجه به مسائل ارتباطات خانوادگی به خواص دمنوش های مختلف نیز اشاره می شود.

مجموعه های تلویزیونی «رخنه»، «بوی باران» و «کیفر» از جمله آثاری است که تبریزی برای تلویزیون ساخته و به مسایل اخلاقی و خانوادگی اشاره کرده است.