سامپدوریا از سد لاتزیو گذشت/ ساسولو به مدعیان نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو روز یکشنبه در چارچوب هفته سی و پنجم رقابتهای سری آ ایتالیا در زمین سامپدوریا به میدا رفت و مقابل این تیم ۲ بر یک شکست خورد.
گل های تیم سامپدوریا را فرناندو اوریبه (۲۰) و دیاکیته (۷۸) به ثمر رساندند. تنها گل لاتزیو را نیز کاندروا (۴۴ - پنالتی) وارد دروازه میزبان کرد. سامپدوریا با این برد ۴۰ امتیازی شد و در رده چهاردهم قرار گرفت.
از نتایج جالب دیدارهای روز یکشنبه باید به برتری ۳ بر یک ساسولو در زمین تورینو اشاره کرد که با این برد ساسولو ۵۲ امتیازی شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت تا به گروه صدرنشین نزدیک شود.
نتایج دیدارهای همزمان روز یکشنبه به شرح زیر است:
* تورینو یک - ساسولو ۳
* بلونیا ۲ - جنوا صفر
* سامپدوریا ۲ - لاتزیو یک
* آتالانتا یک - کیه وو صفر
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