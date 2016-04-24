  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۵۱

هفته سی و پنجم سری آ؛

سامپدوریا از سد لاتزیو گذشت/ ساسولو به مدعیان نزدیک شد

سامپدوریا از سد لاتزیو گذشت/ ساسولو به مدعیان نزدیک شد

تیم فوتبال سامپدوریا در هفته سی و پنجم رقابتهای سری آ مقابل لاتزیو پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو روز یکشنبه در چارچوب هفته سی و پنجم رقابتهای سری آ ایتالیا در زمین سامپدوریا به میدا رفت و مقابل این تیم ۲ بر یک شکست خورد.

گل های تیم سامپدوریا را فرناندو اوریبه (۲۰) و دیاکیته (۷۸) به ثمر رساندند. تنها گل لاتزیو را نیز کاندروا (۴۴ - پنالتی) وارد دروازه میزبان کرد. سامپدوریا با این برد ۴۰ امتیازی شد و در رده چهاردهم قرار گرفت.

از نتایج جالب دیدارهای روز یکشنبه باید به برتری ۳ بر یک ساسولو در زمین تورینو اشاره کرد که با این برد ساسولو ۵۲ امتیازی شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت تا به گروه صدرنشین نزدیک شود.

نتایج دیدارهای همزمان روز یکشنبه به شرح زیر است:

* تورینو یک - ساسولو ۳
* بلونیا ۲ - جنوا صفر
* سامپدوریا ۲ - لاتزیو یک
* آتالانتا یک - کیه وو صفر

کد مطلب 3604958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها