سامپدوریا از سد لاتزیو گذشت/ ساسولو به مدعیان نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو روز یکشنبه در چارچوب هفته سی و پنجم رقابتهای سری آ ایتالیا در زمین سامپدوریا به میدا رفت و مقابل این تیم ۲ بر یک شکست خورد.

گل های تیم سامپدوریا را فرناندو اوریبه (۲۰) و دیاکیته (۷۸) به ثمر رساندند. تنها گل لاتزیو را نیز کاندروا (۴۴ - پنالتی) وارد دروازه میزبان کرد. سامپدوریا با این برد ۴۰ امتیازی شد و در رده چهاردهم قرار گرفت.

از نتایج جالب دیدارهای روز یکشنبه باید به برتری ۳ بر یک ساسولو در زمین تورینو اشاره کرد که با این برد ساسولو ۵۲ امتیازی شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت تا به گروه صدرنشین نزدیک شود.

نتایج دیدارهای همزمان روز یکشنبه به شرح زیر است:

* تورینو یک - ساسولو ۳

* بلونیا ۲ - جنوا صفر

* سامپدوریا ۲ - لاتزیو یک

* آتالانتا یک - کیه وو صفر