ساخت ۱۴ سد جدید در سال ۹۵/ از خشکسالی سخت گذشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها با بیان اینکه سال‌های اخیر دوره‌ای بسیار مشکل در بخش آب کشور بود، گفت: بهره‌برداری از ۵۵ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی نیز مکمل احداث ۱۴ سد خواهد بود که در سال ۹۵ انجام خواهد شد.

مشاور وزیر نیرو، برنامه‌های شش گانه بخش آب کشور در سال ۹۵ برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد و افزود: اگر خشکسالی مستمر نباشد قابل تحمل است اما خشکسالی مستمر سال‌های اخیر، شرایطی به‌ غایت دشواری را فراهم کرد.

وی با ابراز خرسندی از بارش‌های ابتدای سال جاری و با اشاره به سیلاب‌های اخیر خوزستان، خاطرنشان کرد: البته واقعیت این است که چه باران بیاید و چه نیاید، استرس و فشار بر مجموعه وزارت نیرو حاکم است، چرا که هر کدام مشکلات و دشواری‌های خاص خود را به همراه دارد.

حاج‌رسولی‌ها ادامه داد: در روزهای اخیر نیز همکاران بخش آب کشور، به صورت شبانه‌روزی تلاش فراوانی کردند تا امکان مدیریت بارش‌ها فراهم شود. وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در موضوع اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ایشان ۲۴ سیاست را در این زمینه ابلاغ کرده‌اند که در این راستا، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت ۱۷ وظیفه را بر دوش وزارت نیرو گذاشت و از این تعداد ۶ مورد در حیطه تکالیف مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۵ است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهار داشت: ما به عنوان بخشی از دولت باید بدون تأخیر و سستی و با تمام وجود تکالیف قرارگاه اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم. وی با تاکید بر اینکه همه ما باید این ۶ محور را سرلوحه تمام اقدامات خود قرار دهیم و در قبال آن پاسخگو باشیم و دائم از خود بپرسیم که در این زمینه چه کاری توانستیم انجام دهیم؟

حاج رسولی‌ها، نصب دستکم ۵۰ هزار کنتور فهام و هفت هزار کنتور مکمل را اولین وظیفه مدیریت منابع آب ایران عنوان و اضافه کرد: در عین حال باید ابزارهای اندازه‌گیری مناسب منابع آب‌های سطحی نیز روی هزار ایستگاه نصب شوند.

وی افزود: در سال جاری موظف هستیم نسبت به پُر و مسلوب‌المنفعه کردن ۲۰ هزار چاه غیرمجاز اقدام کنیم؛ سال گذشته و در آغاز طرح احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، به رغم همه مشکلات موفق به انسداد ۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز شدیم و خوشبختانه منابع مالی و همت لازم برای رسیدن به رقم ۲۰ هزار حلقه چاه مسدود شده، وجود دارد.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه البته هدف گذاری ما حفاظت از یک میلیارد مترمکعب از منابع آبی در قالب برخورد با اضافه برداشت و نه رقم خاصی بود، گفت: حال تلاش داریم هر دو مأموریت را که همپوشانی هم دارند، به خوبی انجام دهیم.

حاج‌رسولی‌ها، تکمیل نیروگاه‌های برق آبی را دیگر مأموریت مدیریت منابع آب ایران اعلام و خاطرنشان کرد: البته صرفا دو نیروگاه داریان و رودبار را داریم که هر دو قطعا به بهره‌برداری خواهند رسید. آبگیری و افتتاح ۱۴ سد با ظرفیت تنظیم بیش از ۲ میلیارد مترمکعب آب از دیگر مأموریت‌های مدیریت منابع آب ایران در سال جاری است که مورد اشاره حاج رسولی‌ها قرار گرفت.