دوگل اول را دررختکن خوردیم/ بازیکنانم فکر کردند در بارسلونا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ پس از شکست ۳ بر صفر تیمش برابر استقلال تهران به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: هیچ وقت ساده نیست که یک بازی را واگذار کنیم. مخصوصا اینکه به این شیوه باختیم. مثل این بود که ما دو گل اول را در رختکن خورده بودیم. این بازی در شان فولاد نبود. بازیکنان ما به گونه ای شروع کردند که فکر می کردند بازیکن بارسلونا هستند.

وی افزود: من خجالت زده هواداران هستم با این بازی که ارائه دادیم. متاسفانه با وجود مشکلاتی که داشتیم مصدومیت شریفات هم به آن اضافه شد. ما قدرت لازم را نداشتیم که به بازی برگردیم.

اسکوچیچ در پاسخ به این پرسش که آیا زمانی که شما در تهران بودید مسئولان باشگاه استقلال برای هدایت این تیم با شما مذاکره کردند گفت: الان ذهنم مشغول این دیدار است و نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم. بهتر است بعدا در این مورد صحبت کنم.

وی افزود: این فصل شرایط ما در فولاد متفاوت بود و به خاطر رفتن برخی بازیکنان تلاش کردیم به جوانان میدان بدهیم. من فرد جاه طلبی هستم و طبیعتا اهداف دیگری برای فولاددارم. با این حال از عملکرد تیمم در این فصل راضی نیستم.