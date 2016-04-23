بزرگترین پروژه گردشگری مذهبی قزوین در تنگنای اعتبارات متوقف است

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح توسعه امامزاده حسین(ع) به عنوان یک پروژه مهم ملی با مشارکت چند دستگاه از جمله شهرداری،اوقاف و امور خیریه،راه و شهر سازی، میراث فرهنگی، از سال ۹۲ در استان کلید خورده و سهم هر دستگاه نیز مشخص شده است.

وی افزود: بر اساس توافق انجام شده مقرر شده ۳۰ میلیارد تومان اداره راه وشهرسازی، ۲۰ میلیارد تومان شهرداری، ۱۵ میلیارد تومان اذاره اوقاف و امور خیریه و مبلغ ۵ میلیارد تومان نیز میراث فرهنگی برای اجرای طرح اختصاص داده و آن را تامین کنند.

وی گفت: طرح توسعه و ساماندهی حرم مطهر امامزاده حسین(ع) قزوین در مساحتی به وسعت ۱۸ هکتار اجرا می شود و با توجه به اینکه ردیف اعتباری ویژه ای برای اجرای این پروژه نداریم بنابراین منابع مالی این پروژه با مشارکت دستگاه های همکار در اجرای پروژه تامین می شود که بیشتر به صورت آورده زمین است.

تملک بناها ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: تملک خانه ها و واحدهای صنفی اطراف امامزاده حسین(ع) بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و برای اجرای سایر بخش های طرح نیز ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی می شود.

حبیبی اظهارداشت: تاکنون در اجرای فاز اول فقط ۵۰ پلاک تملک شده و می توان گفت ۱۰ درصد کار اجرایی شده است که امیدواریم امسال کار تسریع شود.

وی عنوان کرد: در مجموع باید حدود ۳۵۰ ملک برای اجرای طرح امامزاده حسین (ع) تملک شود که تاکنون فقط ۵۰ ملک تملک شده است.

تامین اعتبار مهمترین مانع اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع)

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات مالی این طرح نیز مانند سایر فعالیتهای عمرانی دچار وقفه شده و کار کمی کند پیش می رود که امیدواریم امسال با گشایش های مالی بتوانیم این کار را تسریع کنیم.

حبیبی یادآورد: رکود ساخت و ساز در کشور نیز از دیگر موانع اجرای طرح است زیرا بخشی از هزینه های مالی قرار بود با فروش زمین اداره راه و شهرسازی و شهرداری تامین شود که رکود مسکن این موضوع را نیز با مشکل مواجه کرد.

وی افزود: در فاز اول طرح ساخت زائر سرا، پارکینگ، سرویس بهداشتی و خرید و تملک واحدهای اطراف حرم پیش بینی شده است.

بگفته حبیبی در فاز دوم طرح نیز محوطه سازی، نوسازی و بهسازی صحن و ساماندهی امامزاده در دستور کار است.

معاون عمرانی استانداری قزوین با انتقاد از نحوه همکاری دستگاههای اجرایی مربوط اظهارداشت: در شرایطی که تصمیم گیری در این طرح نیازمند حضور مدیران ارشد هر دستگاه در جلسات است متاسفانه گاهی شاهد حضور نمایندگان مدیران هستیم که اختیار لازم را برای تصمیم گیری ندارند و این موضوع موجب کند شدن روند کارها شده است ولی در مجموع در شرایط کنونی همراهی دستگاههای اجرایی مطلوب نیست که این روند باید اصلاح شود.

حبیبی گفت: باید مدیران دستگاههای اجرایی استان برای عملیاتی شدن این طرح که می تواند به رونق گردشگری مذهبی، توسعه شهری و رونق اقتصاد استان هم کمک کند عزم جدی داشته باشند تا امسال شاهد اجرای فاز اول طرح باشیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه همراهی دستگاههای ملی بسیار خوب است و اگر در استان هم این همراهی صورت گیرد کارها شتاب خواهد گرفت.

اولویت امسال ساخت زائرسرا و پارکینگ

حبیبی در خصوص اولویت اجرای این طرح در سال جاری بیان کرد: صحن جامع، ساخت پارکینگ، زائر سرا و مرمت بقعه مبارک در اولویت برنامه های امسال قرار دارد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۶ میلیارد تومان برای تملک ۵۰ پلاک مسیر طرح هزینه شده است و در صورت تامین هزینه های تعهد شده از سوی دستگاهها تا میزان ۵۰ تا ۷۰ درصد می توانیم کارهای زیادی را امسال عملیاتی کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین مشارکت خیرین در طرح را مهم دانست و اظهارداشت: به دلیل اهمیت مشارکت مردم در امور مذهبی و سهیم شدن افراد در اجر معنوی و اخروی طرح های دینی امیدواریم از مشارکت خیرین هم در اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین برخوردار شویم.

بزرگترین پروژه گردشگری مذهبی در قزوین عملیاتی شده است

حبیبی از طرح توسعه امامزاده حسین(ع) به عنوان بزرگترین پروژه گردشگری مذهبی در استان نام برد و اظهارداشت: این طرح یکی از مهمترین و بزرگترین پروژه های مذهبی است که می تواند چهره منطقه و شهر را متحول کند و جاذبه بسیار خوب گردشگری داخلی و خارجی باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین تصریح کرد: طرح جامع این پروژه تهیه و مقرر شده که به صورت فاز به فاز این طرح را اجرا کنیم.

در استان قزوین حدود ۲۳۶ امامزاده وجود دارد که از معروفترین و مهمترین آنها امامزاده حسین(ع) است.

بنای آرامگاه امامزاده حسین (ع) شهر قزوین، مدفن فرزند دو ساله امام رضا (ع) است که بنای اصلی امامزاده به دوره صفویه تعلق دارد که بعدها در آن تغییراتی داده شده است.