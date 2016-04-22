اختلاف نظر گروه های درگیر یمن در مورد اولویت های مذاکرات صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، گفتگوها میان هیئت جنبش انصارالله یمن و هیئت حزب کنگره ملی وابسته به دولت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری فراری یمن که تحت حمایت عربستان قرار دارد، روز پنجشنبه شروع شد و امروز جمعه به پایان رسید.

برخی منابع شرکت کننده در مذاکرات اعلام کردند که طرفین در مورد دستور کار مذاکرات اختلاف نظر دارند.

منابع مذکور افزودند: هیئت مذاکره کننده دولت از نیروهای انصارالله و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن می خواهند پیش از شروع هر گونه بحث در مورد راه حل سیاسی، از شهرها عقب نشینی کرده و سلاح خود را تحویل دهند.

این در حالی است که بر اثر حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان به یمن حدود هفت هزار نفر کشته شده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند و میلیون ها نفر آواره شده و اکثر زیرساخت های این کشور ویران شده است.

برخی منابع که خواست نامشان فاش شود، افزودند: مذاکرات همچنان در کاخ امیر کویت جریان دارد و رسانه اجازه حضور در این مذاکرات را ندارند.

مذاکرات صلح یمن پنج شنبه شب با ۴ روز تاخیر با حضور نماینده سازمان ملل در امور یمن آغاز شد. این مذاکرات که در کشور کویت برگزار می شود پیش از این به دلیل تداوم نقض آتش بس از سوی سعودی ها به تعویق افتاده بود.