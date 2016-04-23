حضور ۸ کاندیدادر میدان دهم/اصولگرایان پنجه در پنجه با حامیان دولت

خبرگزاری مهر-گروه استانها، انتخابات مجلس دهم در دور دوم در حالی این روزها در سه حوزه انتخابیه استان زنجان بهروزهای حساس خود رسیده که هر دو طیف سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا با تمام توان وارد صحنه شدهاند و تمام داشتههای خود را به میدان آوردهاند.
علی وقفچی، حجت الاسلام کریم خانمحمدی، سید افضل موسوی و فریدون احمدی از دو تبار سیاسی متفاوت وارد صحنه شدهاند که هرچند برخی از این چهار گزینه خود را مستقل معرفی میکنند ولی قرار گرفتن نامشان در لیستهای منتسب به اصولگرایی و اصلاحطلبی حاکی از داستانی دیگر است.
اصلاحطلبان استان زنجان با همان ترکیب قبلی دور اول خود در حوزه انتخابیه زنجان و طارم وارد صحنه شدهاند اصلاحطلبان بنا به گفته رئیس شورای هماهنگی اصلاحطلبان استان زنجان با همان ترکیب قبلی و دور اول خود در حوزه انتخابیه زنجان و طارم وارد صحنه شدهاند از سید افضل موسوی و حجتالاسلام کریم خانمحمدی در ترکیب لیست انتخاباتی خود استفاده میکنند و از احمد بیگدلی برای حوزه انتخابیه خدابنده نام بردهاند. البته اصلاحطلبان در حوزه انتخابیه ابهر فاقد کاندیدای موردحمایت هستند.
رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان گفت: شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان در دور دوم انتخابات مجلس دهم حوزه انتخابات مجلس دهم همانند دور اول از سید افضل موسوی و حجت الاسلام کریم خانمحمدی حمایت میکند.
مجید تقی لو با بیان اینکه شورای هماهنگی اصلاحطلبان در حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه از گزینهای برای دور دوم انتخابات مجلس دهم حمایت نمیکند افزود: احمد بیگدلی از سوی شورای هماهنگی اصلاح طلبان به عنوان نامزد مورد حمایت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خدابنده معرفی شده است.
همچنین دبیر جبهه متحد اصولگرایان در استان زنجان گفت: ترکیب لیست اصولگرایان استان زنجان در سه حوزه انتخابیه این استان در مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
حجتالاسلام مهدی بیگمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی جبهه متحد اصولگرایان با اکثریت آراء از «فریدون احمدی» و «علی وقفچی» در حوزه انتخابیه زنجان و طارم حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: درحوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه نیز هر دو نماینده راه یافته به دور دوم یعنی محمدرضا خانمحمدی خرمی و محمد عزیزی موردحمایت اصولگرایان در این حوزه هستند.
حجتالاسلام مهدی بیگمحمدی افزود: جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه خدابنده از سیدالبرز حسینی حمایت می کند.
لیست مصلحتی اصولگرایان تا وحدت حداکثری اصلاح طلبان
در معادلات انتخاباتی استان زنجان اصولگرایانی که در دور اول انتخابات با لیست کامل وارد صحنه شده بودند، در دور دوم انتخابات نیز لیستشان را با دو گزینه علی وقف چی و فریدون احمدی تکمیل کردند. هر چند در پوسترها و برنامه های تبلیغاتی هر دو کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان نشانی از حضور در ترکیب یک جریان سیاسی نیست.
علی وقفچی با پشتوانه حضور چهار دور در انتخابات و کسب جایگاه سوم در هر چهار دور وارد صحنه انتخابات شده و اصولگرایان که پیشتر در لیست خود نمیخواستند نامی از وقفچی باشد این بار بنا به مصلحت نام وی را وارد لیست خود کردهاند.
نفر دیگر لیست اصولگرایان زنجان فریدون احمدی است، کاندیدایی که هرچند در لیست اصولگرایان قرارگرفته ولی خود را مستقل معرفی میکند و تأکید میکند وابسته به هیچ جناح و گروهی نیست. معادلهای چند مجهولی در انتخابات مجلس دور دوم در زنجان شکلگرفته است.
مستقل بودن و رای پاک حکایت کاندیداهای داخل یک لیست انتخاباتی
مستقل عنوان کردن فریدون احمدی که سابقه معاونت وزیر صنایع و معادن را دارد از یک سو و قرار گرفتن نام وی در لیست اصولگرایان ابهاماتی را در این زمینه در پی دارد، ابهاماتی که شاید روزهای پیش روی انتخابات پاسخی برای این داشته باشد.
علی وقف چی چهار دور است که جایگاه سوم انتخابات را کسب میکند، برخی معتقدند اگر اصلاحطلبان و اصولگرایان هرکدام در دور اول نام وی را در لیست خود داشته باشند رسیدن انتخابات به دور دوم در حوزه انتخابیه زنجان-طارم کمرنگ میشد.
علی وقفچی که در دور اول بدونه پشتوانه سیاسی خاص وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی شد، شعار انتخاباتی خود در دور دوم انتخابات را « رأی پاک» اعلام کرده و معتقد است آرایی که به وی داده شد بدونِ پشتوانه سیاسی بوده و رأی پاک و بدونِ شبهه است.
سید افضل موسوی هم از مدیران شهرداری تهران در دوران کرباسچی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ششم است که در دور اول انتخابات به عنوان سر لیست اصلاحطلبان زنجان به صحنه آمده بود.
احمد بیگدلی فرزند شهید دارای تخصص دندانپزشکی بوده و در دور قبل هم کاندیدا شده بود که نفر چهارم شده بود . در این دوره نیز در مرحله اول نفر دوم شد که یک چهارم آرا را بهدست نیاورد. وی مدتی رییس درمانگاه تأمین اجتماعی خدابنده بوده. احمد بیگدلی هماکنون به عنوان دندانپزشک در خدابنده مشغول کار است. احمد بیگدلی کاندیدای لیست امید بوده و اصلاح طلبان شهرستان نیز از او حمایت میکنند.
البرز حسینی که در مرحله اول کاندیدای جبهه اعتدال بود در این مرحله باتغییر ۱۸۰ درجه ای خط سیاسی خود وارد لیست اصولگرایان شد و در مرحله اول نفر اول شده بود.
به هر حال اصلاح طلب یا اصولگرا، مردم شهرستانهای زنجان و طارم منتظرند تا بینند شعارها تا چند اندازه درصحنه عمل خود را نشان می دهند
اصولگرایان در غیاب رقیب سنتی خود به هر صورت پیروز انتخابات در دوم دوم در حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه هستند. محمد عزیزی و محمدرضا خانمحمدی خرمی کسانی هستند که اصولگرایان نام هر دو را در لیست خود وارد کردند تا پیروز قطعی انتخابات در این حوزه انتخابیه باشند.
به هر حال اصلاح طلب یا اصولگرا، مردم شهرستانهای زنجان و طارم منتظرند تا بینند شعارها تا چند اندازه درصحنه عمل خود را نشان می دهند، مردم متین و اخلاق مدار زنجان چه اصلاحطلب و اصولگرا رقابت در چارچوب اخلاق را میپذیرند و از اصطلاحات کوچهبازاری و لقب دادن فسیل سیاسی و القاب اینچنینی را درشان مردان سیاست نمی دانند که میخواهند وارد صحنه قانوگذاری کشور شوند.
هشت کاندیدا در سه حوزه انتخابیه استان زنجان در دور دوم رقابت های انتخاباتی مجلس دهم در حالی باهم به رقابت می پردازند که قرار است چهار نفر از این هشت نفر بر صندلی مجلس تکیه بزنند. حوزه انتخابیه زنجان و طارم با دو نماینده، ابهر، خرمدره و سلطانیه با یک نماینده و خدابنده هم با یک نفر نماینده صندلی های استان زنجان در مجلس شورای اسلامی را کامل کنند.
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نام استان
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نام حوزههای انتخابیه
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نام کاندیدا
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سن
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تحصیلات
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گرایش سیاسی
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قرارگیری در لیست کدام جریان سیاسی
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تغییرات احتمالی گرایش سیاسی کاندیداها از دور اول تا دوم
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زنجان
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زنجان و طارم
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علی وقفچی، حجت الاسلام کریم خانمحمدی، سید افضل موسوی و فریدون احمدی
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اصولگرا- اصولگرا- اصلاح طلب - اصلاح طلب
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ابهر، خرمدره
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محمد عزیزی و محمدرضا خانمحمدی خرمی
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اصولگرا- اصولگرا
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خدابنده
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سیدالبرز حسینی و احمد بیگدلی
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اصولگرا- اصلاح طلب
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