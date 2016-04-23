به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف درپی دیدار با جان کری وزیر خارجه امریکا گفت:این بسیار مهم است متوجه باشیم برجام یک قرارداد متعادل بوده و ایران تعهدات خود را در برجام انجام داده و با صحبت هایی که جان کری می گوید مشخص شد که باید منتظر باشیم ایران تمامی منافع ذکر شده در برجام را ببرد.

وی گفت:باید به اطمینان خاطر برسیم که مذاکره و قرارداد تنها راه حل مناقشات بین المللی است و تحریم و فشار راهکارش نیست.

ظریف گفت:امیدواریم اظهارات جان کری راهگشای حل نگرانی های بانک ها از رویکرد آمریکا بشود.

وزیر خارجه کشورمان افزود:اختلاف نظر های ما در شمار زیادی از مسایل با آمریکا همچنان پابرجا و جدی است.

ظریف افزود:تصمیم گرفته شد از طریق پنج بعلاوه یک(5+1) تنها این مشکل برجام حل شود و ما می خواهیم این را نشان بدهیم که ایران و پنج بعلاوه یک توانستند مشکل بسیار جدی را از طریق مذاکرات حل کنند و گامهای مناسب را بردارند تا ایرانیان بتوانند تغییرات پس از اجرای برجام را درک بکنند.

وزیر خارجه کشورمان خاطر نشان کرد:تنها زمانی که مردم ایران بتوانند این تغییرات پس از برجام را احساس کنند است که ما هم می توانیم به روند اجرایی شدن برجام ادامه دهیم.

ظریف در پایان گفت:ما باید مناقشات بین المللی را زیربنایی و بدون محدودیت درست کنیم.

این دیدار در هتل پالاس نیویورک و با محوریت هماهنگی های پس از برجام صورت گرفت.

جان کری نیز در پی این دیدار گفت: اجازه بدهید که بگویم که من از دیدار ظریف وزیر خارجه ایران و ادامه گفتگوها درباره اجرایی سازی طرح جامع اقدام مشترک بسیار خوشحالم. اوایل این هفته ما دیداری سازنده داشتیم. ما درباره برخی چالش ها تبادل نظر کردیم و حالا معتقدم که کار خود را انجام داده ایم و تصمیم خود را گرفته ایم که این گفتگوها را ادامه دهیم.

وی افزود:اول من می خواهم که مطلبی درباره یکی از موضوعاتی که درباره آن گفتگو کرده ایم،بیان کنم.همانطور که رئیس جمهور اوباما و همچنین جک لو وزیر خزانه داری و همچنین من گفته ام آمریکا مانعی بر سر راه تجارتی که اجازه آن به ایران از زمان اجرایی شدن طرح جامع اقدام مشترک داده شده است،ایجاد نکرده و نخواهد کرد.من می خواهم بر روی این موضوع تاکید کنم که ما تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای را که به آنها متعهد شده بودیم ، رفع کرده ایم و حالا فرصت هایی برای بانک های خارجی برای انجام تجارت با ایران وجود دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه به نظر می رسد که نوعی سردرگمی در بین بانک های خارجی وجود دارد و ما می خواهیم تا آنجا که می توانیم شفاف سازی کنیم.

کری گفت: وزیر خارجه درست می گوید.اختلافاتی وجود دارد و برخی از آنها بدیهی است که اختلافاتی جدی هستند که موضوع بحث مذاکرات آینده خواهند بود اما این مهم است که همه بدانند که این توافق یک توافق است و لازم است که آن را از مسائل دیگر جدا کنیم و در جهت حل و فصل اختلافات دیگر پیش برویم.هیچ چیزی نمی تواند از تلاش آمریکا برای کمک به حل و فصل این اختلافات و مطمئنا ادامه تلاش در جهت صلح و ثبات در منطقه بکاهد.