به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ فریدون میرزالو مدیر کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی سازمان با اشاره بر اهمیت برگزاری اجلاس آسیا و اقیانوسیه در اردیبهشت ماه امسال گفت: برگزاری این گونه گردهمایی‌ها در دنیای امروز یکی از اهرم‌هایی است که می تواند مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد، تشکیل تشکل هایی این چنینی است که می تواند بطور غیرمستقیم موضوعات مورد توجه و دارای اهمیت را بیان کند یکی از ارگان هایی که در این رابطه فعالیت می‌کند شورای جهانی صنایع دستی است.

وی افزود: نمایندگان هر کشور بر اساس نیاز آن کشوردر این اجلاس موضوعاتی را مطرح می‌کنند، با توجه به اینکه برخی کشورهای این منطقه دچار مشکلاتی هستند آشناسازی مسئولان منطقه ای در این رابطه بسیار مورد توجه است.

میرزالو یادآور شد: اگر بتوانند در حوزه جغرافیایی منطقه NGO های مرتبطی را تشکیل دهند و ارتباطات منطقی ایجاد کنند بسیار کمک کننده و موثر است، همچنین باید گفت صنایع دستی از لحاظ فنی نیازمند تغییراتی است که در این راستا تلاش برای ایجاد تغییراتی چون توسعه تولید و تنوع تکنیک در تولید صنایع دستی می تواند به توسعه و رونق آن کمک کند.

وی با اشاره بر لزوم تلاش برای آشنا سازی کشورهای منطقه با صنایع دستی بومی ایران گفت: همکاران ما در شورا مطرح می کنند که علاقمندند بدانند که چه تولیداتی در ایران وجود دارد. به نوعی باید گفت در زمینه صنایع دستی دیدگاه ها و تعریف های ما متفاوت است، در این راستا نفس این اقدام در ادامه درخواست همکاران شورا در منطقه همین امرآشنا سازی در زمینه صنایع دستی ایران است.

میرزالو با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه از صنایع دستی گفت: درست است که ایران جزو کشورهای برتر در حوزه صنایع دستی است و جایگاه ویژه ای در دنیا دارد اما صنایع دستی باید همواره مورد حمایت قرار گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: در زمینه آشنا سازی کشورهای عضو و حاضرین در اجلاس طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور آشنا سازی مسئولین منطقه ای، برنامه بازدید از برخی کارگاه های صنایع دستی در تبریز را در برنامه اجلاس آسیا و اقیانوسیه داریم. این اقدام به نوعی می تواند زمینه ساز آشنایی دیگرکشورها با تنوع صنایع دستی ایران باشد که خود در معرفی هرچه بهتر صنایع دستی کمک کننده است.

مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی تاکید کرد: به عنوان نمونه در رشته چاپ باتیک اندونزی کشوری صاحب سبک است در مقابل ما نیز قطب هنر باتیک را در تبریز داریم، البته باید تاکید کرد که چاپ باتیک در تبریز با چاپ باتیک اندونزی بسیار متفاوت است. در این راستا با انجام برنامه کارگاه گردی؛ همکاران منطقه ای در اجلاس با این تفاوت آشنا می شوند و از نزدیک می بینند که در کارگاه های باتیک ما در تبریز چه رخ می دهد، تکنیک های متفاوت و منحصر بفرد، نقش و طرح های ویژه و متفاوت هنر باتیک ایران در این بازدید ها به وضوح به نمایش گذاشته می شود.