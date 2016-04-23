پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت مسکن به هیئت دولت ارائه شده است

علی اکبر سطلانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد مسکن به ابتکار امام خمینی (ره) در ۲۱ فرودین ماه ۱۳۵۸ برای ساماندهی مسکن محرومین شکل گرفت و در بخش شهری و روستایی فعالیت می کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یادآور شد: از پنج هزار روستای استان کرمان دو هزار و ۲۰۰ روستا بالای ۲۰ خانوار است.

وی تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی را از جمله فعالیت های بنیاد مسکن دانست و افزود: بنیاد مسکن استان کرمان کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را تهیه طرح کرده است و با تهیه طرح هادی کلیه کاربری های روستا مشخص می شود.

سلطانی نژاد تسهیلات ساخت مسکن روستایی را تنها وام ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد برای ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: ۱۵ میلیون رقم این وام اندک است اما با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور کمک مالی خوبی محسوب می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یادآور شد: پیشنهاد افزایش سقف این تسهیلات به هیئت دولت ارائه شده است.

سلطانی نژاد میزان تقاضای دریافت تسهیلات را به دلیل حادثه خیز بودن استان کرمان بالا دانست و گفت: با توجه به این مسائل باید سطح تسهیلات افزایش پیدا کند و در این زمینه وسیع تر عمل کنیم.

وی از رتبه اول کرمان در زمینه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در کشور خبر داد و افزود: بنیاد مسکن از ابتدای تاسیس تاکنون ۲۳۵ هزار واحد مسکن شهری و روستایی در استان را بهسازی ومقاوم سازی کرده است.