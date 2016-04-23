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۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان:

پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت مسکن به هیئت دولت ارائه شده است

پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت مسکن به هیئت دولت ارائه شده است

کرمان - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان کرمان از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی به هیئت دولت خبر داد.

علی اکبر سطلانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد مسکن به ابتکار امام خمینی (ره) در ۲۱ فرودین ماه ۱۳۵۸ برای ساماندهی مسکن محرومین شکل گرفت و در بخش شهری و روستایی فعالیت می کند.  

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یادآور شد: از پنج هزار روستای استان کرمان دو هزار و ۲۰۰ روستا بالای ۲۰ خانوار است.

وی تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی را از جمله فعالیت های بنیاد مسکن دانست و افزود: بنیاد مسکن استان کرمان کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را تهیه طرح کرده است و با تهیه طرح هادی کلیه کاربری های روستا مشخص می شود.

سلطانی نژاد تسهیلات ساخت مسکن روستایی را تنها وام ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد برای ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: ۱۵ میلیون رقم این وام اندک است اما با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور کمک مالی خوبی محسوب می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یادآور شد: پیشنهاد افزایش سقف این تسهیلات به هیئت دولت ارائه شده است.

سلطانی نژاد میزان تقاضای دریافت تسهیلات را به دلیل حادثه خیز بودن استان کرمان بالا دانست و گفت: با توجه به این مسائل باید سطح تسهیلات افزایش پیدا کند و در این زمینه وسیع تر عمل کنیم.

وی از رتبه اول کرمان در زمینه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در کشور خبر داد و افزود: بنیاد مسکن از ابتدای تاسیس تاکنون ۲۳۵ هزار واحد مسکن شهری و روستایی در استان را بهسازی ومقاوم سازی کرده است.

کد مطلب 3605256

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