پرونده مسکن مهر زنجان طی سالجاری بسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرونده مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در استان زنجان بسته می‌شود، افزود: ۱۹ شهر با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر دارای سه هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی مهر است.

وی اظهار کرد: این پروژه در مرحله نازک‌کاری بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه مسکن مهر در شهر چو رزق با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه طلاب هیدج نیز ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان گفت: خوشبختانه زنجان جزو استان‌های برتر در بحث اجرای پروژه‌های مسکن مهر بوده و تاکنون هم موفق عمل کرده است.

حاجی‌زاده تأکید کرد: خوشبختانه استان زنجان در بحث واگذاری مسکن مهر در کشور وضعیت خوبی دارد.

وی تصریح کرد: همکاری دستگاه‌های خدمات رسان در پروژه‌های مسکن مهر بسیار خوب بوده و امیدواریم این همکاری تا بسته شدن پرونده آن تقویت شود تا بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان به صدور گواهی پایان کار یا سند برای واحدهای مسکن مهر اشاره کرد و افزود: برای واحدهایی که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند سند صادر می‌شود.

حاجی‌زاده تصریح کرد: باید بازمان بندی مناسب واحدها به متقاضیان واگذار شود و دستگاه‌های خدمات رسان نیز در راستای تحقق این مهم برنامه‌ریزی کنند.