خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان در حالی پرونده خود را در دور نخست بایگانی کرد که در لحظات آخر یکی از منتخبان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد و درنهایت بعد از کش‌وقوس مباحث حقوقی بین وزارت کشور و شورای نگهبان، تعیین جایگزین منتخب سوم(مینو خالقی) به انتخابات میان‌دوره‌ای که هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، موکول شد.

اما در دور نخست همه حوزه‌های انتخابیه استان اصفهان به‌جز دو حوزه سمیرم و شهرضا منتخبان خود را شناختند و اکنون در دور دوم، باید کار ناتمام اصفهان در تعیین سرنوشت چهارساله خود در حوزه مقننه با حضور مردم در انتخابات دور دوم تکمیل و نهایی شود.

از همین رو، هم‌زمان با ۵۶ حوزه انتخابیه کل کشور، استان اصفهان نیز باید تکلیف دو کرسی سمیرم و شهرضا را با حضور حداکثری مردم و در راستای تحقق حماسه ملی معین کند.

شهرستان شهرضا با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۸۰ كیلومتری جنوب اصفهان واقع است و در انتخابات هفتم اسفندماه تعداد چهار هزار نفر رأی اولی واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند و نکته جالب اینکه بالاترین میزان حضور به افراد ۲۶ تا ۳۵ سال اختصاص داشته است.

۱۱۸ هزار نفر در شهرضا واجد شرایط رأی دادن در مرحله دوم هستند

در مرحله نخست انتخابات در حوزه انتخاباتی شهرضا، دهاقان، ۴۰ نفر برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام كرده بودند كه از این تعداد ۲۰ نفر تأیید شدند و درنهایت با انصراف یکی از نامزدها ۱۹ نفر برای یک کرسی مجلس به رقابت پرداختند.

در حوزه انتخاباتی شهرضا، دهاقان و دره شور حجت‌الاسلام محمدرضا آقایی و سمیه محمودی برای رقابت در مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس معرفی شدند که کاندیدای نخست اصولگرا و سمیه محمودی نیز به شکل مستقل در انتخابات شرکت کرده است

درنهایت از مجموع ۸۳ هزار و ۷۲۴ رأی مأخوذه هیچ‌یک از ۱۹ کاندیدای موردنظر نتوانستند حدنصاب آراء را کسب کنند و بدین ترتیب انتخابات در این شهرستان به دور دوم کشیده شد که برای مرحله دوم بیش از ۱۱۸ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و احتمالاً همانند مرحله اول ۹۵ شعبه در این شهرستان نسبت به اخذ آرای مردمی اقدام می‌کنند.

بر این اساس در حوزه انتخاباتی شهرضا، دهاقان و دره شور حجت‌الاسلام محمدرضا آقایی با ۱۶ هزار و ۲۸۵ رأی و سمیه محمودی با کسب ۱۲ هزار و ۳۲۴ برای رقابت در مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند که کاندیدای نخست اصولگرا و سمیه محمودی نیز به شکل مستقل در انتخابات شرکت کرده است.

محمدرضا انصاری پور، دبیر ستاد انتخابات شهرستان شهرضا در خصوص شرایط و نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرضا، گفت: برای برگزاری مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۹۵ شعبه در شهرستان شهرضا پیش‌بینی‌شده که ۶۶ شعبه در شهر شهرضا، شش شعبه در شهرمنظریه، ۱۸ شعبه روستایی و پنج شعبه سیار است.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت حداکثری مردم در دور دوم انتخابات مجلس در اولویت قرار دارد، افزود: نرخ مشارکت مردم شهرستان شهرضا در دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی به ۶۴ درصد رسید.

انصاری پور تصریح کرد: حجت‌الاسلام محمدرضا آقایی و سمیه محمودی در شهرضا و دهاقان کاندیداهای راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس دهم هستند که با یکدیگر برای کسب آرای مردمی رقابت می‌کنند.

وی اظهار داشت: در این مرحله کسانی می‌توانند در یک حوزه رأی دهند که در مرحله نخست در همان حوزه‌ انتخابیه رأی داده باشند، همچنین کسانی که در مرحله اول رأی نداده باشند می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

دبیر ستاد انتخابات شهرستان شهرضا بیان داشت: در مرحله دوم انتخابات که در دو حوزه شهرضا و دهاقان برگزار می‌شود، فضای رقابتی شکل‌گرفته و همه باید برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات کمک کنند و ستاد انتخابات شهرستان نیز کمک‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر انتخابات در این دو حوزه را دارد.

براساس شمارش آرا در دور نخست، اصغر سلیمی و بهروز جعفری در نهایت هر دو با گرایش اصولگرایی، باید برای کسب صندلی سمیرم در بهارستان در دور دوم، به رقابت بپردازند

اما در شهرستان سمیرم که با ۱۰۰ هزار جمعیت شهری، روستایی و عشایری، چهار شهر، چهار بخش و ۱۵۰ روستا و آبادی در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع‌شده است رقابت انتخاباتی در دهمین دوره با رقابت ۱۲ نفر برای یک کرسی برگزار شد.

۶۵ درصد مردم این شهرستان در دور نخست در انتخابات شرکت داشتند اما از مجموع ۴۱ هزار و ۹۴۰ آرای صحیح مأخوذه هیچ‌یک از افراد حدنصاب آرای لازم برای ورود به مجلس را کسب نکردند.

۶۳ شعبه اخذ رأی در سمیرم پیش‌بینی‌شده است

اکنون بیش از ۴۴ هزار نفر در سمیرم حائز شرایط رأی دادن در انتخابات هستند و در مرحله نخست یک هزار و۱۰۰ رأی اولی واجد شرایط رأی دادن بودند.

براساس شمارش آرا در دور نخست، اصغر سلیمی با هفت هزار و ۸۳۲ رأی ماخوذه ۱۸.۶۸ درصد آرا و بهروز جعفری با هفت هزار و ۴۴۴ رأی ماخوذه ۱۷.۷۴ درصد آرا را به خود اختصاص دادند که در نهایت این دو نفر هر دو با گرایش اصولگرایی، باید برای کسب صندلی سمیرم در بهارستان در دور دوم، به رقابت بپردازند.

فرماندار شهرستان سمیرم از آمادگی كامل برای برگزاری دومین مرحله دوم انتخابات مجلس برای این حوزه انتخابیه خبر داد.

محمدحسین نصرتی، فرماندار سمیرم در همین رابطه اظهار داشت: كمیته‌های مختلف در این زمینه در حال فعالیت است و در این مدت نشست‌هایی با عوامل برگزارکننده انتخابات و حضور هر دو نامزد راه‌یافته به مرحله دوم انتخابات در این حوزه برگزارشده است.

وی بابیان اینكه برای برگزاری این مرحله ۶۳ شعبه اخذ رأی در حوزه انتخابیه سمیرم پیش‌بینی‌شده است، افزود: ۳۰ شعبه سیار و ۳۳ شعبه ثابت شهرها و روستاهای مختلف رأی‌گیری از مردم را انجام می‌دهند.

فرماندار سمیرم بابیان اینكه مشاركت مردم این شهرستان در دور نخست انتخابات ۹۲.۶ درصد بود، تأکید كرد: افرادی كه در دور نخست انتخابات در این شهرستان شركت كرده‌اند می‌توانند در مرحله دوم نیز در همین حوزه انتخابیه شركت كنند.

نصرتی ابراز امیدواری كرد: مشاركت مردم فهیم شهرستان سمیرم در این مرحله از انتخابات مجلس دهم نیز به‌مانند مرحله اول پرشور و گسترده انجام پذیرد.

با آغاز تبلیغات رسمی نامزدها در دور دوم، از اواخر هفته گذشته فضای سیاسی شهرستان‌ها حال و هوای روزهای نخست اسفند سال گذشته را به خود دیده و کاندیداهای باقی‌مانده این بار باانگیزه‌ای بیشتر برای کسب حداکثر آرا و راه‌یابی به بهارستان تلاش‌های انتخاباتی خود را رسماً از سر گرفته‌اند.