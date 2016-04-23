شعبه ویژه حمایت از قانون امر به معروف در قرچک راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حیدری صبح شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قرچک که با حضور مسئولان ارشد و سایر اعضای این ستاد برگزار شد، اظهار داشت: تمهیدات و پیش بینی های مناسبی برای اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان قرچک انجام شده است.

فرمانده سپاه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک با اشاره به تصویب قانون امر به معروف در مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی، اقدام مثبتی بوده که می تواند کمک شایانی را به این حوزه بکند.

وی با اشاره به تشکیل شعبه ویژه حمایت از قانون امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان قرچک ادامه داد: تشکیل شعبه ویژه حمایت از قانون امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان قرچک، یک اقدامات مهم و نشانه توجه مسئولان به این حوزه است.

سرهنگ حیدری با تأکید بر پیشگامی شهرستان قرچک در حمایت از قانون امر به معروف و نهی از منکر اضافه کرد: شعبه ویژه حمایت از قانون امر به معروف در قرچک به ریاست دادستان شهرستان تشکیل شده است.